Kalp atışı bayılmaya yol açıyor

"SİGARA, KALPTE ATIM HIZIMI UZUN VADEDE KRONİK OLARAK YÜZDE 18 ORANINDA ARTIRIYOR."

Her çarpıntının ve bayılma hissinin aritmi olarak tanımlanamayacağını kaydeden Oskay, farklı aritmi türlerinin farklı yaşlarda ve gençlerde de görülebildiğini, kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, tiroid, akciğer hastalıkları, geçirilmiş kalp ameliyatları ve aneminin de aritmi oluşumuna zemin hazırladığını ifade etti.

Kimi aritmilerin kişinin genetiği tarafından belirlendiğini belirten Oskay, "Nadir görülmekle beraber genetik kökenli aritmilerin hayati açıdan riskli olduğunu belirterek, "kimi zaman genç yaş ani ölümlere yol açabilir. Televizyon ekranlarında gördüğümüz ani sporcu ölümlerinin bir kısmı da ciddi hayati tehdit eden aritmiler sonucu olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin heyecanlanması, fiziksel aktivitede bulunması gibi nedenlerle kalbin olağandan daha hızlı atım yaptığını belirten Oskay, fizyolojik etkenler dışında bazı durumlarda da kalbin hızlandığını kaydetti.

Oskay, "Kahve tüketimi, alkol tüketimi, sigara tüketimi, tiroit hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar, grip ilaçları ve bazı antibiyotikler çarpıntıya neden olabilir. Örneğin ben hastalarıma günde 200 mg. Yani 2 kupa kahveden fazla kahve tüketmemelerini öneriyorum. Sigaranın sağlığa pek çok zararı olduğu gibi kalbe de zararlı. Sigara, kalpte atım hızımı uzun vadede kronik olarak yüzde 18 oranında artırıyor." ifadelerini kullandı.