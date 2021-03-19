Op. Dr. Volkan Kahya uyarıyor: Lazerle burun estetiği olmaz!

Lazer uygulamaları estetik cerrahide leke silme, ciltte kesi yapma, sıkılaşma sağlama, epilasyon, liposuction gibi amaçlarla kullanılıyor. Ameliyatsız güzelleşme imkanı sunan bu uygulamalar, bir süredir burun estetiği (rinoplasti) yaptırmak isteyenlerin de gündeminde. Çünkü sosyal medyada sık sık "lazerle rinoplasti" yapıldığı haberleri yayılıyor. Ancak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Volkan Kahya, lazerle burun şekillendirmenin mümkün olmadığını söylüyor.

TİCARİ KURNAZLIK

Op. Dr. Volkan Kahya, lazerin burunda farklı amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor: "Burun estetiğinde lazer, sadece burun etlerinin küçültülmesinde, bir de burun cildinin inceltilmesinde kullanılır. Kalın gözenekleri genişlemiş burun derisine lazerle sıkılaşma amaçlı soyucu işlemler yapılabilir. Bunların dışında kemik ve kıkırdak şekillendirmesinde lazer uygulamalarının yeri yoktur. Lazerle burun estetiği olmaz. Lazerin burun estetiği konusunda dile getirilmesi, tamamen ticari kaygılar taşıyan bir harekettir."

AMELİYATI CERRAH YAPMALI

Op. Dr. Volkan Kahya, burun estetiğinin mutlaka cerrahlar tarafından yapılması gerektiğinin de altını çiziyor: "Rinoplasti, kemik, kıkırdak, deri ve mukozaya bütünsel yaklaşımı gerektiren son derece önemli bir cerrahi uygulamadır. Büyük özenle yapılması gerekir. Bu nedenle mutlaka ama mutlaka bu işin eğitimini almış cerrahlar tarafından yapılmalıdır."