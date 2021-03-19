SON DAKİKA | Koronavirüs risk haritasında kırmızı illerde dikkat çeken ayrıntı! İşte vaka sayılarındaki artışın temel nedeni

HER GECE YATMADAN ÖNCE KENDİNİZE BU SORUYU SORUN!

Her gece yatmadan önce 'bugün kendim için ne yaptım?' sorusunu sormak gün içinde kendimiz için bir şeyler yapmaya teşvik edecektir. Bu soruyu sorup cevaplar bulmaya çalışmak gün içinde kendimiz için yaptığımız şeyleri fark etmemizi ve daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır.

Ve son olarak; algılarımızı kendimiz belirliyoruz. Bu sürece evde daha fazla zaman geçirdiğimiz, kendimizi geliştirme fırsatlarımızın ve kendimizle baş başa kalma fırsatlarımızın daha fazla olduğu bir süreç olarak bakarsak bu süreci daha keyifli geçirirken, bu sürece ev hapsi olarak bakarsak kendi zihin hapsimizi oluşturacağımız unutulmamalı. Bakış açımızı değiştirmenin ve durum içindeki pozitif kazanımlara odaklanmanın bu süreci daha sağlıklı geçirebilmek için ne kadar önemli olduğu unutulmamalı.

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