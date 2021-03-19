Tüm organlarını etkileyen sinsi hastalığa dikkat!

Diğer organlar ile beraber senkronize şekilde çalışan böbreklerin, pek çok görevi yerine getirerek yaşamın düzenli gidebilmesi adına önemli bir potansiyel teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sav, "Boyutları küçük olmasına rağmen fonksiyonları oldukça fazla. Kalp debisinin yaklaşık yüzde 20'sini alıyor ve bu dakikada 1200 ml kan akışı anlamına geliyor.

Günlük 180 litre kadar kanı süzüyor ve ortalama 1-1,5 litre kadar da idrar oluşumu sağlıyor. Bu idrar sayesinde de vücuttaki toksik maddelerden kurtulmak başta olmak üzere fonksiyonel, fizyolojik görevi yerine getiriyor. Vücut-sıvı elektrolit dengesinin korunması, ilaçlar, toksinler ve metoboliklerin vücuttan uzaklaştırılması, kan yapımında çok önemli olan eritropoetin yapımının üstlenmesi, ekstrasellüler sıvı hacmi ve kan basıncının hormonal olarak düzenlenmesi, peptit hormanlarının yıkımı, D vitaminin aktifleşmesi, küçük molekül ağırlıklı proteinlerin vücuttan yıkımı ve uzaklaştırılmasının engellenmesi ile tekrar emilimini sağlıyorlar" diye konuştu.



"SU ALIMI YETERLİ VE DENGELİ ŞEKİLDE OLMALI"

Böbrek hastalığının sıvı elektrolit bozuklukları, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, hematoloji-immünoloji, kardiyovasküler sistem, cilt, metabolik-endokrin sistem, kemik gibi birçok sistemi etkilediğini belirten Prof. Dr. Sav, özellikle kardiyovasküler sistem ile yakın ilişki içerisinde olduğunu kaydetti. Hastalığın seyrinin genellikle sinsi şekilde ilerleme gösterdiğini belirten Sav, hastalığın ortaya çıkışını önlemek için kan şekeri ve kan basıncı regülasyonunun iyi olması, tuz ve su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Tam sağlıklı bir kişi için günlük tuz tüketiminin 5 ila 6 gram olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sav, aşırı su tüketiminin böbrek fonksiyonlarını uzun vadede bozabileceğinden su alımının yeterli ve dengeli şekilde olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Su alımının alışkanlık haline getirilmesi için önerilerde de bulunan Sav, "Görünür yerde, yatak başında su bulundurulmalı, idrar sonrası bir bardak su içilebilir, hava sıcaksa su tüketimi artırılabilir" şeklinde konuştu.

Kontrolsüz ilaç kullanımı, kontrast maddeler ve bitkisel ajanların kullanımının böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunan

Prof. Dr. Sav, hastalarda nefrotoksisite riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak gerektiğinin önemli olduğunu dile getirdi. Böbrek hastalarının genellikle erken dönemde gelmediğini söyleyen Prof. Dr. Tansu Sav, erken tanı ve tedavi imkanı veren idrar değerlendirilmesi, böbrek taşı ve kistlerin oluşumu ve faktörlerinin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.



