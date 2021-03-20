Mutasyonlu koronavirüs vakaları nasıl tespit ediliyor?

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI HALA KAT KAT GİYİNİYOR'

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Semra Can Mamur da sağlık çalışanlarının halen koronavirüsten korunmak için kat kat giyinerek görev yaptığını söyledi. PCR ve mutasyon testi yapılan alanlarda daha çok dikkat ettiklerini ifade eden Mamur, "Burada PCR testleri ve aynı anda mutasyon testleri çalışılmakta. Arkadaşlarımız 24 saat nöbet usulüne göre burada hizmet vermektedirler. Kovid laboratuvarına girerken öncelikle koruyucu ekipmanlarını giymeleri gerekiyor. Tulumlarından maskelerine, gözlüklerinden eldivenlerine kadar bu şekilde giyinerek içeriye giriyorlar. İçeride ortalama 2 saat kadar süre harcıyorlar. Bu süre içerisinde o ekipmanları ile testlere çalışıyorlar. O ekipmanlarla çalışmak pek kolay değil. Vaka sayılarındaki artışlar, laboratuvara gelen numune sayılarından da fark ediliyor zaten. Bazı kısıtlamalar kalktı ama Kovid süreci devam ediyor. Bu, insanlarda rehavete sebep olmasın, tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayalım. Maskemizi kullanalım ve sosyal mesafemizi her zaman korumaya çalışalım" dedi.