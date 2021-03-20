Obeziteden korunmaya çocukluk çağından başlanmalı

Obezite hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Volkan Kınaş, "Obezite çağımızın teknolojinin getirdiği bir hastalıktır. Vücuda giren enerjinin harcanan enerjiden fazla olduğu dönemde bu vücutta yağ deposu olarak birikmesinden dolayı obezite oluşur. Obezitenin geliştirdiği komplikasyonlarla birlikte toplumda ciddi halk sağlığı oluşturuyor. Tip 2 diyabet başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına kadar çok sayıda hastalığı da beraberinde getiren obezite tedavi edilmediği takdirde hayat standartlarını ciddi oranda aşağıya çekiyor" dedi.

"VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİZE DİKKAT"

Hastalığın tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Volkan Kınaş, "Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında çevresel, psikolojik, genetik, ekonomik nedenler obeziteye neden olan en büyük etkenlerdir. Bilgisayar, TV gibi teknolojik aletlerle çok zaman geçirme, kalorisi yüksek besinlere çok rahat ulaşma, strese bağlı olarak yemede iştahın artması ve genetik olarak da obezite günümüzde büyük küçük demeden herkesi etkiliyor. Obezite kriterimiz vücut kitle endeksidir. Vücut kitle endeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir. Vücut ağırlığınız, boyunuzun karesine bölünerek boy kilo cetveli üzerinde ideal kilonuz hesaplanır. Bunu kendinizde rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. 18.5 ve altı düşük kilolu, 18.5 - 24.9 normal kilolu, 25-29.9 fazla kilolu, 30-40 obez, 40 ve üstü aşırı obez olarak sayılmaktadır.

Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Farklı sağlık sorunları da beraberinde getirmeden önce tedavi edilmesi önemlidir. " diye konuştu.