Uzman isimden önemli açıklama! Adaçayı ve bıldırcın yumurtası erken ergenlik sebebi

- Son beş yılda çocuklarda ergenlik vakalarının yüzde 42,3 arttığına dair araştırmalar var. Sizin de bu konuyla ilgili son yapılan araştırmalara dair bize aktaracağınız bilgiler var mı?

- Ergenlik yaşı giderek erken yaşlara kaymaya başladığı doğru. Kız çocuklarında 8-13, erkek çocuklarda 9 -14 yaş alt sınır. Danimarka'da yapılan bir çalışmada kız çocuklarının annelerinden 3,6 ay daha erken adet görmeye başlamıştır. Ülkemizde yapılan çalışmada ise annelerine göre bir yıl daha erken adet görmeye başlıyorlar.

- Ebeveynler çocuklarının erken ergenliğe giriyor olabileceğini nasıl anlayabilirler? Kız ve erkek çocuklarda hangi belirtiler ortaya çıkar ve hangi yaş aralığı için erken ergenlik diyebiliriz?

Kız çocuklarda 8, erkek çocuklarda 9 yaş öncesi ergenlik belirtilerinin başlaması erken olarak değerlendiriliyor. Kız çocukta meme gelişiminin başlaması, erkek çocuklarda testis volumünün artması ergenliğin ilk bulgularıdır.

OBEZİTE RİSK FAKTÖRÜ

- Son yıllarda çocukların erken ergenlik yaşamasının sebepleri nelerdir?

- Ergenlikte erkene kaymanın nedenleri arasında başta yaşam koşullarının iyileşmesi gelmektedir. Şişmanlık ve çevresel etmenlerin (gıdaların içinde bulunan hormon ve katkı maddeleri, kullanılan plastik malzemeler ve oyuncakların içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar, fitoöstrojenler, böcek zehirleri ve diğer kimyasal maddeler) de etkili olabildikleri bildirilmektedir. Yağ dokusunun artması ergenlik ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca fazla protein tüketilmesi de ergenlik yaşının erkene kaymasında önemli bir faktördür. Bıldırcın yumurtası gibi protein içeriği yüksek besinler, östrojen hormonuna benzer maddeler içeren ada çayı gibi bitkisel ürünler erken ergenlik açısından risk oluşturduğu bilinmektedir.



HARAKETLİ YAŞAM ÖNEMLİ

- Çocukların zamanında ergenlik yaşaması için ailelerin yapabileceği şeyler var mıdır? Önlemek için neler yapılabilir?

- Fazla miktarda protein, karbonhidrat içermeyen sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile obezitenin önlenmesi, kimyasal ve katkı maddelerinden mümkün olduğunca kaçınılması önemlidir. Ayrıca çocuklar bıldırcın yumurtası, ada çayı tüketmemelidir.