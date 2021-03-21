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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:09 Son Güncelleme: 21.3.2021 17:33

Koca'dan kritik uyarı: Bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir.

Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı: Bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir.

salgınına karşı mücadele devam ediyor. İller renklere ayrılarak çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı. , sosyal medya paylaşımı üzerinden uyarılarda bulundu. Koca: "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadesini kullandı.

Türkiye'de aşılama süreci devam ederken salgına karşı mücadele sürüyor. Vaka artışı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" diye belirtti.

VAKA SAYISI 70 İLDE ARTTI, 11 İLDE AZALDI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.



Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.

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Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı: Bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir.
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