Belediye, Milli Eğitim, İŞKUR ve KADEM arasında protokol imzalandı

Muş'ta Belediye, Milli Eğitim, İl Sağlık, İŞ KUR Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında; çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

KADEM Temsilciliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya,KADEM İl Temsilciliğimizle uzun süredir birlikte fikir jimnastiğini yaptıklarını söyledi.

Başkan Asya,şunları kaydetti: "Bugün meslek edinme konusunda sıkıntı yaşayan dezavantajlı kadınlarımız için KADEM, İŞ-KUR , Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte daha önce belli periyotlarla bilgi evlerimizde ve kadın kültür evlerimizde yapmış olduğumuz meslek edindirme kurslarımızı bugün daha farklı bir konsepte, KADEM öncülüğünde ve İŞKUR İl Müdürlüğümüzün her zaman olduğu gibi verdiği desteklerle ortak paydaş projeler yapmak suretiyle de bugün 5 tane kursun daha protokolünü imzaladık. Bu anlamda kadınlarımızın eğitimine özel hassasiyet gösteren KADEM İl Temsilcisi Keziban Mergen'e teşekkür ederim." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Mehmet Emin Taylan ise, İl Müdürlüğü olarak biz hem Türkiye'nin hem bölgemizin en büyük sıkıntısının mesleksizlik olduğunu farkında olduklarını belirterek, Müdür Taylan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte biz bu mesleksizliği ortadan kaldırmak için Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği burada KADEM, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla 5 kurs açıyoruz. Bu kurslarda 75 kişi istihdam edilecek ve 275 bin lire bir bütçesi olacaktır. Genel sağlık sigortası ve harçlıklarını İŞK-UR tarafından karşılanacak. Buradaki amacımız kadınlarımız evde oturmasınlar mutlaka bir meslek sahibi olsunlar. Meslek sahibi olan ve eğitilen bir kadın gelecek için çocukların eğitiminde de çok büyük bir rol oynar. Çünkü toplumun geleceği annelerimizin elindedir." ifadelerini kullandı.

KADEM İl Temsilcili Kezban Mergen de,"Bugün toplumun dezavantajlı kadınlarında ihtiyaç duyulan kurslarda hem sosyal hem de ekonomik anlamda destekleyip beceri kazanmalarına öncülük etmekteyiz. Bunun içinde paydaşlarımızla birlikte inşallah yani kursları düzenleyip istihdama yönelik kadınları yönlendireceğiz. Bu kurslarımız aşçılık, damar bebek giysi yapımı, bakırcılık, halı dokuma, doğal rattan ve suni rattan ile örgü yapımı, kursumuz olacak. Özellikle biz aşçılık kursunda çok hevesliyiz. Sebebi ise çünkü aşçılık kursunu başlattığımız zaman dezavantajlı kadınların sofraları bereketlensin diye güzel bir sloganla inşallah yaptığımız o günkü tüm yemekleri dezavantajlı kadınların ailelerine götürüp vereceğiz. Bize gereken desteği vererek bu kursların ve kadınların önünü açan Genel Merkezimiz adına çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.