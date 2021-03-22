Belediye Obezite kampı açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin obezite kampı, kilo verme mücadelesi içinde olan vatandaşlar için vazgeçilmez duraklardan birisi haline geldi. 1 hafta aralıklarla farklı katılımcılara ev sahipliği yapan Burç Ormanı'ndaki kamp, katılımcılara keyifle kilo vermenin sırlarını paylaşıyor.

Obezite kampı, kentteki obezite hastalarının ihtiyaçlarına doğrudan cevap verirken aynı zamanda da zor bir süreç olarak bilinen kilo verme problemini moral ve motivasyonu yüksek tutarak keyifli hale dönüştürüyor.

Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda hazırlanan, bungalov ev ile tesislerin bulunduğu obezite kampına gelen hastalar; doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologların eşliğinde 5 günlük tedaviye alınıyor. Tüm ihtiyaçları karşılaması özelliği ile üyeler tarafından '5 yıldızlı otel' olarak adlandırılan kampta 16 obezite hastası, boy, kilo ölçüleri ve kronik hastalıklarına göre hazırlanan özel beslenme programları ve spor etkinlikleri ile kendilerini fiziksel açıdan kilo kaybına adapte ederken aldıkları psikolojik eğitimlerle de fazla kilolarından kurtulmanın ilk adımını atıyor.

Nostaljik bir havanın da hakim olduğu kampta katılımcılar, Hababam Sınıfı filminin unutulmaz müzikleriyle güne 'merhaba' diyor, spor etkinliklerini marşlar eşliğinde gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, salgın sürecindeki kısıtlamalar ve zengin yemek kültüründen dolayı kilo alan vatandaşların müracaatlarında hareketle obezite kampı çalışmasını faaliyete soktuklarını söyledi.

Tolay, "Yıl içinde 12 kamp düzenleyeceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması amacıyla kilo vermelerini amaçlıyoruz. Kampta hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuldu ve fiziksel aktivelerimiz hazırlandı. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor. Kampta psikologlarımız var. Ayrıca pandemideki kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızda kilo artışı söz konusu. Yeni normal hayatta kilo vermeleri ve düzenli beslenmelerinin nasıl olması konusunda eğitimler veriyoruz" dedi.

5 gün süren kamptaki etkinliklerin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Tolay, 16 kişilik gruplar halinde yapılan 5 günlük kampa katılan 90-100 kilo ağırlığındaki kişilerin ağırlıklarının yüzde 10'u kadar kilo verebildiklerini söyledi.