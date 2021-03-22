Çocuklara Covid-19'a karşı alınacak tedbirleri anlatırken dikkat!

'NORMAL YAŞANTIMIZA BU ŞEKİLDE DÖNEBİLECEĞİMİZ ANLATILMALI'

Doç. Dr. Tok, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda güvenin oldukça önemli olduğunu söyledi. Tok, öğrencilerin korkmalarını engellemek amacıyla bile olsa yanlış bilgi verilmeden doğruların ve nedenlerinin anlatılması gerektiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Alınan tedbirlerin sağlığımız için çok önemli olduğunu, bu tedbirler ile bu süreci atlatacağımızı anlatarak işe başlamalıyız. Bu yaş grubundaki öğrenciler etrafına, arkadaşlarına ve aile fertlerine karşı ilgilidirler ve merak da ederler. Hem aile fertlerinin hem de okul personelinin çalışmalarının kendi sağlığını korumaya yönelik olduğu, anlayacakları bir dille her seferinde vurgulanmalıdır. Bu yaş grubundaki öğrenciler anne baba ile birlikte televizyonda haber izliyorlarsa, moral bozucu ve endişeye sevk edici programlardan uzak tutulmalıdır. Ortaokul ve lise öğrencileri ise, etrafıyla daha fazla ilgilidir. Neler olup bittiğinin oldukça farkındadırlar. Zaten konuyu ulaşabildikleri bütün medya araçlarından takip ederler. Sadece ailesiyle değil arkadaşlarıyla hatta öğretmenleriyle tartışır ve bilgi alışverişinde bulunur. Bize düşen gereksiz endişeye kapılmamaları için öğrencinin ulaştığı bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmek, doğru bilgiye nasıl ulaşacağı ve hangi kaynaktan edinilen bilgilerin doğru olduğu konusunda yol göstermek olmalıdır. Alınan tedbirlerin zor olmadığı ve bu tedbirlerin detayları ve nedenleri, ayrıca vücudu zinde tutmanın, yeterli uyku almanın, dengeli beslenmenin ve egzersizin önemi anlatılmalıdır. Hem alınan tedbirlerin hem de men edilen davranışların aslında sağlığımız için çok önemli olduğu vurgulanmalı ve ileride tamamen normal yaşantımıza ancak bu şekilde dönebileceğimiz anlatılmalıdır. Gerekirse daha eğlenceli bir şekilde bilgi sunumu yapılarak katılımları sağlanmalıdır."