Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur hangi hastalıklara karşı vücudu korur?

Bitki çayları arasında en çok tercih edilenlerden biri ıhlamurdur. Herhangi bir şikayet olmasa da ıhlamurun günde en az 1 bardak tüketilmesi gerekir. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı bir direnç gösterdiği bilinen ıhlamur aynı zamanda anksiyete gibi şikayetlerin de azalmasında yardımcı rol oynar. Buna göre ıhlamurun faydaları nelerdir? İşte ıhlamur ile ilgili tüm detaylar..

IHLAMURUN FAYDALARI

*Özellikle kış aylarında yaygın olarak varlık gösteren soğuk algınlığına karşı uygulanan tıbbi tedavilere yardımcı olması için ıhlamur tüketilebilir. Doktorların doğal bir ilaç olarak tanımladığı ıhlamurdan hazırlanan çayın balla karıştırılması etkisini artırır. Vücut direncinin artmasına yardımcı olan ıhlamur aynı zamanda nezle ve grip gibi hastalıklarla baş etmeyi de kolaylaştırır.

*Soğuk algınlığının en önemli belirtilerinden biri olan öksürük probleminin, ıhlamur çayının aşırıya kaçmadan tüketilmesiyle çözüme kavuşturulması mümkündür. Öksürüğe sebep olan bakterilerin vücuttan atılması için verilen uğraşa destek olan ıhlamur çayı, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahrişin giderilmesini sağlar.

*Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını hızlandırır. Düzenli olarak ıhlamur çayı tüketen insanlar, kış aylarında çok fazla üşümezler.

*Nefes açıcı özellikte bir bitki çayı olan ıhlamur çayı, bronşların yumuşamışını sağlar. Solunum yollarındaki tahrişi de aynı özelliği sayesinde giderir. Bu sebeple özellikle kronik alerji problemi yaşayan hastalara semptomlarının ağırlaştığı dönemlerde ıhlamur çayı tüketmeleri önerilir.

*Ihlamur çayı, hastalıklara sebep olan mikropların terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Ihlamur çayının acı biberle karıştırılıp tüketilmesi terlemenin şiddetini artırır.

*Sindirim sistemini hızlandıran ıhlamur çayı özellikle kabızlık problemini giderir ve mideyi kuvvetlendirerek tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesini sağlar.

*Ihlamur çayına batırılan pamuğun belirli bir süre boyunca göz kapaklarında bekletilmesi, gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü yorgun düşen gözlere adeta canlılık katar. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda göz çevresindeki bakteri ve çapakların da temizlenmesi, gözaltı morluklarının giderilmesi mümkündür.

*İçerisine karanfil katılarak tüketilen ıhlamur çayı stres, kaygı gibi duyguların önlenmesine ve rahatlamaya katkı sağlar.

IHLAMUR HANGİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR?

Grip ve Nezleye Karşı Ihlamur: Ihlamur kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığından ve yaygın salgın hastalıklardan korunmak ve bu hastalıkların tedavileri için tüketilmektedir. Daha fazla verim almak için ıhlamura bal ve limon eklenebilir. Balın yardımıyla vücudun direnci hastalıklarla mücadele için arttırılır. Balın doğal bir antibiyotik olması ıhlamurun etkisini iki katına çıkarır. Yalnız bal, haşlanmış veya çok sıcak suda özelliğini kaybeder. Bu yüzden ıhlamura karıştırılmadan önce mutlaka suyun soğumasının beklenmesi gerekir.

Ihlamur Öksürüğe İyi Gelir: Ihlamurun üşütmeden kaynaklanan öksürüğü yatıştırıcı özelliği vardır. Düzenli olarak sıcak tüketildiğinde öksürüğe neden olan bakteri ve mikropları vücuttan atar ve solunum yollarında öksürükten dolayı meydana gelen tahrişleri giderir. Öksürükten daha hızlı ve kısa zamanda kurtulmamıza yardımcı olur.

Ihlamur Vücudun Direncini Arttırır: Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar ve vücudu sıcak tutmaya yardımcı olur. Özellikle kış aylarında üşüme sorunu yaşayan kişilerin bu sorunu çözmesine önemli derecede yardımcı olur. Hastalıklarla genel anlamda mücadele için metabolizmayı kuvvetlendirir.

Stresi Giderir: Ihlamurun sinir sistemi üzerinde de ciddi katkısı vardır. Hazırlanan ıhlamur çayının içerisine karanfil atıldığında sinir üzerinde daha fazla etki gösterir ve sakinleştirici özelliği vardır. Böylece genel anlamda sinir sistemlerini olumlu yönde etkiler ve stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden bünyeyi korur. Yalnız gece geç saatlerde aşırı derecede ıhlamur tüketimi uykusuzluğa neden olabilir. Bu yüzden akşam saatlerinde fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.

Cilt Sağlığına Ihlamurun Faydası Vardır: Ihlamurun hastalıların yanında gözlere de faydaları vardır. Kaynatılan ıhlamur yapraklarından elde edilen su, pamuk yordamıyla gözlerin üzerine konur. Bu işlem yapılırken gözlerinizi kapatmanız gerekir. Bu uygulama sayesinde hem gözlerin dinlenmesini sağlamış olursunuz hem de göz kapaklarının kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların temizlenmesini sağlamış olursunuz.