Kalıcı zayıflamak için 8 altın kurala dikkat edin!

5- EKMEĞİ KESMEYİN

Vücutta yağ yakımını başlatmak için tam tahılları dengeli yemek, rafine edilmiş tahıllar, nişasta içeren besinler ve saf şeker içeren yiyecekleri kaldırmak gerekir. Yani sağlıklı olan ekmeği değil. Buğday lifinin içinde bulunan inülin adlı diyet lifi prebiyotik etki gösterir vücutta ve bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağlayarak kolonda kanserinden korurlar. Öğünlerde yeterince buğday ekmeği veya tam buğday çeşitleri olan kara buğday gibi tahılları yemek, hastalık etmeni olan beta glukoürinidaz aktivitesini yüzde 30 azaltır. Diyabet, kalp, kanser gibi hastalıklardan korunma sağlar. Buğdaya özgü antioksidanlar ve diyet lifleri beraber çalışarak safra asitlerini bağlayıp karaciğerde kolesterol sentezini azaltır.



6- ZEYTİNYAĞI KULLANIN:

Araştırmalar sağlıksız yağ olarak belirtilen doymuş ve trans yağ asidi yüksek yiyecekler ile beslenmenin şişmanlıkla sonuçlandığını bildirmekte. Sağlıklı yağları ise uygun miktarda yemenin şişmanlattığı, vücudu yağlandırdığına dair kanıtlara rastlanılmamıştır. Bu nedenle mutfağınızda bitkisel sıvı yağlardan zeytinyağına hemen yer açın. Zeytinyağı yüksek oranda tekli doymamış yağ adı verilen damar açıcı etkisi olan "oleik asidi" içerir. Ve en iyi antioksidan (fenolik bileşenler) kaynağı olup, esansiyel yağ asitleri ve E vitaminin de en iyi deposudur. Düzenli tek başına zeytinyağını kullanmak; kanda LDL kolesterolün azalmasına, HDL kolesterolün de yükselmesini sağlar. Mutfağınızda tereyağı, kuyruk yağı, krema, kaymak, Hindistan cevizi yağı ve tüm sert margarinleri sağlıklı yaşamda, kalıcı zayıflamada arındırmalısınız.