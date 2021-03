Kivinin faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir?

Farklı yetiştirme yerleri sayesinde kiviler yıl boyunca mevsim olabilir. Kaliforniya'da kasım ayından mayıs ayına, haziran ayından ekim ayına kadar yeni Zelanda'da yetişiyorlar. Kivi ek olarak da bulunabilir. Kivilerin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım hastalarının tedavisine gerçekten yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 2000 yılında yapılan bir çalışma, kivi de dahil olmak üzere düzenli olarak taze meyve tüketenler arasında akciğer fonksiyonunda olumlu yönde bir gelişme olduğunu ortaya koymuştur. İşte kivinin sağlık için faydaları...

Kırışıklıkları azaltır

Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarındandır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.

Cilde C vitamini sağlar

Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır. Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.

Yaşlanmayı önler

Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir. Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.

U.V ışınlarından korur

Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.

Sivilceleri giderir

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.

Cilde parlaklık kazandırır

Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Kivinin saça olan faydaları

Saç dökülmesini önler

Kivi C ve E vitamini özleriyle saç dökülmesine karşı savaşır ve saç sağlığını korur. Ayrıca magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller kan dolaşımını uyararak saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Saçların erken beyazlamasını önler

Kivi, bakır minerali açısından zengin içeriği ile saçların erken ağarmasını önleyerek doğal rengini korur

Saçta egzamayı önler

Kivinin düzenli tüketimi, kan damarlarını güçlendirerek kafa derisi egzaması, baş derisi iltihabı gibi saç problemlerini önler.

