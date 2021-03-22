Kızılcıkta hangi vitaminler var? Kızılcığın faydaları nelerdir?

Kızılcık ağaçta yetişen bir meyvedir ve kızılcıkgiller ailesindendir. Ağaçlarının boyu genellikle çok uzun olmamakla birlikte yaklaşık 8 metreye kadar uzayabilir. Koyu yeşil yaprakları olan bu ağaç, Şubat ve Mart aylarında sarı renkli çiçekler açar. Kızılcık meyvesi oldukça küçük, eliptik şeklinde ve canlı bir kırmızı rengine sahiptir. Ülkemizde en çok Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde yetiştirilen kızılcık, kuru ve balçıklı toprakları sever. Kızılcığın çoğalması tohumlar ile gerçekleştirilir. Ekşi tatlı arası bir tadı vardır ve çok lezzetlidir. Bu yüzden tatlılarda marmelat olarak sıklıkla kullanılır.

Kızılcığın kalorisi ve besin değeri

Kızılcığın 100 gramında yaklaşık 64 kalori vardır.

Bir avuç kadar ( 25 gr ) kızılcık tükettiğinizde 16 kalori almış olursunuz.

A, E ve C vitamini içerir.

Kalsiyum, demir, potasyum gibi mineraller içermektedir.

Lifli bir besindir. 100 gram kızılcık 3.7 gram lif içermektedir.

Kızılcık suyunun ise 100 gramı 46 kaloridir.

Kızılcığın faydaları nelerdir?

Kızılcık tüketmek kalp hastalıklarını önler. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve kan basıncını düşürücü özelliği ile bilinen kızılcık, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

Kanser önleyici etkisiyle bilinen kızılcık, kanserli hücrelerin büyümesini engeller ve tümörlerin ilerlemesini yavaşlatır. Kanseri önleyici ve kanserle mücadele eden besinler arasında yer alır.

Kızılcık, kötü kolesterolü düşürür ve trigliseritleri ( TG ) azaltır. Bu yüzden düzenli tüketilmesi tavsiye edilir.

Lifli bir meyve olduğu için bağırsak dostudur. Sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini düzenler. Aynı zamanda lifli besinlerin bir özelliği olan uzun süre tok tutma özelliğine de sahiptir.

'Kızılcık zayıflatır mı' sorusu en sık merak edilen konulardan biridir. Kızılcık dolaylı yoldan zayıflamaya yardımcı olur. Düşük kalorili olmasının yanında yüksek besin değerleri ile zayıflamaya yardımcı bir besindir.

Vücuttaki enfeksiyonları önleyen kızılcık özellikle idrar yolları enfeksiyonu üzerinde etkilidir. İçeriğindeki yüksek antioksidanlar ile zararlı bakterilerin idrar yolu duvarına zarar vermesini önler.

Tatlı bir meyve olduğu için merak edilen konulardan biri de 'kızılcık şeker hastalığına iyi gelir mi' sorusudur. Kızılcık şeker hastaları için zararlı bir besin değildir. Ancak kontrollü tüketilmesi gerekir ve kızılcık şerbeti değil kızılcık suyu tüketilmesi tavsiye edilir.

Kızılcık nasıl tüketilmeli?

Kızılcık tüketmenin birçok farklı yöntemi vardır. Kızılcık kurusunu veya tazesini direkt olarak yiyebileceğiniz gibi mutfağınızda yapabileceğiniz çeşitli tarifler ile de kızılcık tüketebilirsiniz.

Kızılcık şerbeti:

500 gr kızılcık

1 buçuk litre su

1 su bardağı toz şeker

2 tane karanfil

Bir tencereye yıkayıp temizlediğiniz kızılcıkları alın ve suyu ilave edin. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Suya iyice özünü bırakan kızılcıkları süzün ve bu suya şekeri ekleyip karıştırın. Karanfiller ile lezzetlendirebileceğiniz şerbeti buzdolabında soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.

Kızılcık marmelatı:

500 gr kızılcık

2 çay bardağı su

2 buçuk su bardağı toz şeker

Çubuk tarçın

1 adet karanfil

Limon suyu

Su, tarçın ve karanfil ile kızılcıkları bir tencereye alın ve kızılcıklar yumuşayana kadar kaynatın. Kaynattığınız kızılcıkları süzün ve suyu ayrı bir kaba alın. Soğuyan kızılcıkları ince gözenekleri olan bir süzgeçte eliniz veya bir kaşık yardımıyla ezin ve çekirdeklerini çıkartın. Elde ettiğiniz kızılcık püresine şekeri ilave ederek kıvam alıncaya kadar karıştırın ve tekrar pişirin. Son olarak limon suyu da eklediğiniz marmelatınızı bir kavanoza alın ve soğutun. Hazırladığınız marmelatı dilediğiniz gibi tatlılarda veya kahvaltılarda kullanabilirsiniz.

Kızılcığın zararları nelerdir?

Kızılcığın insan sağlığına bilinen bir zararı yoktur. Her besinde olduğu gibi dengeli ve kontrollü tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

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