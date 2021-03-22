Kızılcıkta hangi vitaminler var? Kızılcığın faydaları nelerdir?

Kızılcık ağaçta yetişen bir meyvedir ve kızılcıkgiller ailesindendir. Ağaçlarının boyu genellikle çok uzun olmamakla birlikte yaklaşık 8 metreye kadar uzayabilir. Koyu yeşil yaprakları olan bu ağaç, Şubat ve Mart aylarında sarı renkli çiçekler açar. Kızılcık meyvesi oldukça küçük, eliptik şeklinde ve canlı bir kırmızı rengine sahiptir. Ülkemizde en çok Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde yetiştirilen kızılcık, kuru ve balçıklı toprakları sever. Kızılcığın çoğalması tohumlar ile gerçekleştirilir. Ekşi tatlı arası bir tadı vardır ve çok lezzetlidir. Bu yüzden tatlılarda marmelat olarak sıklıkla kullanılır.
Kızılcığın kalorisi ve besin değeri
Kızılcığın faydaları nelerdir?
Kızılcık nasıl tüketilmeli?
Kızılcık tüketmenin birçok farklı yöntemi vardır. Kızılcık kurusunu veya tazesini direkt olarak yiyebileceğiniz gibi mutfağınızda yapabileceğiniz çeşitli tarifler ile de kızılcık tüketebilirsiniz.
Kızılcık şerbeti:
500 gr kızılcık
1 buçuk litre su
1 su bardağı toz şeker
2 tane karanfil
Bir tencereye yıkayıp temizlediğiniz kızılcıkları alın ve suyu ilave edin. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Suya iyice özünü bırakan kızılcıkları süzün ve bu suya şekeri ekleyip karıştırın. Karanfiller ile lezzetlendirebileceğiniz şerbeti buzdolabında soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz.
Kızılcık marmelatı:
500 gr kızılcık
2 çay bardağı su
2 buçuk su bardağı toz şeker
Çubuk tarçın
1 adet karanfil
Limon suyu
Su, tarçın ve karanfil ile kızılcıkları bir tencereye alın ve kızılcıklar yumuşayana kadar kaynatın. Kaynattığınız kızılcıkları süzün ve suyu ayrı bir kaba alın. Soğuyan kızılcıkları ince gözenekleri olan bir süzgeçte eliniz veya bir kaşık yardımıyla ezin ve çekirdeklerini çıkartın. Elde ettiğiniz kızılcık püresine şekeri ilave ederek kıvam alıncaya kadar karıştırın ve tekrar pişirin. Son olarak limon suyu da eklediğiniz marmelatınızı bir kavanoza alın ve soğutun. Hazırladığınız marmelatı dilediğiniz gibi tatlılarda veya kahvaltılarda kullanabilirsiniz.
Kızılcığın zararları nelerdir?
Kızılcığın insan sağlığına bilinen bir zararı yoktur. Her besinde olduğu gibi dengeli ve kontrollü tüketmeniz tavsiye edilmektedir.Kudret narının faydaları ve zararları nelerdir? Kudret narı zayıflatır mı, nasıl saklanır?
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