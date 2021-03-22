Koronavirüs en çok bu kişileri etkiliyor! Aşı olmayanların hayati riski var!

"KOVİD OLSANIZ BİLE HAFİF ATLATIRSINIZ"

Şu ana kadar yaklaşık 13 milyon doz aşı yapıldığını ve bu aşıların büyük çoğunluğunun yaşlı ve kronik kalp hastalığı olan nüfusa uygulandığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Şimdiye kadar aşıya bağlı belirgin, büyük bir yan etki yaşanmadı. Normal grip aşılarını olurken nasıl bir etki bekleniyorsa, benzer şekilde bu aşıda da ekstra bir tehlike, ekstra bir yan etki yok. O nedenle biz hastalarımızın özellikle aşı olmalarını istiyoruz. Tabii ki aşı olunca Kovid geçirmemenin yüzde yüz garantisi yok. Aşılandığımız halde Kovid enfeksiyonu geçirebiliriz. Ama hafif bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Aşılanan ve Kovid geçiren hastaların daha hafif atlattığını, yoğun bakım yatışlarının daha az olduğunu ve entübasyon dediğimiz solunum cihazına bağlanmanın çok daha az olduğunu görüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

DOKTORA DANIŞMADAN AŞI OLMAK İSTEMİYORLAR

Musa Kamburoğlu (64) 5 ay önce bypass ameliyatı geçirdiğini ve bu nedenle sırası geldiği halde aşı olmaktan çekindiğini söyleyerek "Doktoruma danışmadan hareket etmek istemiyorum. Tedirginim biraz. Bazı insanlar ben olmayacağım, korkuyorum diyor etrafımda. İster istemez biz de acaba bir şey olur mu, yan etkisi olur mu diye korkuyoruz. Doktoruma kontrolüm sırasında bunu da danışmak için geldim" dedi. Ayten Özkaynak ise (60) "Aşı sıram henüz gelmedi ama önümüzdeki günlerde geldiğinde ne yapacağımı pek bilmiyorum. Tedirginim biraz, emin değilim tam olarak. Doktoruma danışacağım. Yaşlılar var aşı olan etrafımızda ama kimisi de yan etkisi olur mu diye korkup olmadı. Ben de doktora danışacağım, ona göre karar vereceğim" diye konuştu. Kalp hastası olan ve hastaneye yatmak üzere doktoruna geldiğin söyleyen Tahir Özkaynak (61) ise "Sıram geldiğinde olup olmama konusunda ben de tereddütlüyüm. Bugün hastaneye yatışım yapılacak. Doktoruma da danışacağım ona göre karar vereceğim" dedi.