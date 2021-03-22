Sosyal medya estetik ameliyatları artırdı

Her ne kadar insan yüzünün tüm unsurlarının birbiriyle uyumunun yüz güzelliğine katkı sağladığını kabul etsek de, burun estetiğinin yüz güzelliğindeki güçlü etkisini yadsıyamayız. Belki de bu nedenle burun estetiği tüm dünyada en çok yapılan estetik ameliyatların başında geliyor… Son yıllara baktığımızda burun estetiğine yönelik ameliyatlarda bir artış var. Bu aslında sosyal medyanın yaşantımızda yarattığı etkiyle ilişkili. İnsanlar ameliyatlarını ve sonuçlarını bu platformlarda paylaştıkça toplumdaki diğer bireylerin farkındalığı da yükseliyor

Yüzdeki oranların nasıl olması gerektiği konusu insanların hep kafasını yormuştur. Neden bazı yüzler ırk, zaman ve kültür farklarına rağmen hemen herkese güzel gelir? Evrensel bir estetik kavramı var mıdır? Kitaplarda tanımlanan altın orana uyan burunlar elde etmek için cerrahi sırasında çaba göstermek gerekli midir? Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, "Her ne kadar resim ve heykel sanatlarında sanatçılar ideal ölçüler ve oranlara bağlı kalarak eserlerini yapmaya çalışsalar da, cerrahi yapılırken insanın yüzüne yakışan burnun ideal ölçülerde olması pek de gerekmez. Burun ameliyatından sonra ortaya çıkan sonuç, kişinin yüzünün geri kalanıyla uyumlu olmalıdır" diyor. Hasta ailesel ve ırksal karakterini de tamamen kaybetmemeli örneğin. Ameliyat sonrası asıl hedef, hastanın bir ameliyat geçirdiğinin belli olmadığı en doğal sonucu elde etmek olmalı kuşkusuz. Estetiğin en popüler konularından burun estetiğinde cerrahi uygulamalara dair güncel bilgileri, Prof. Dr. Halil İbrahim Canter anlattı…

Son yıllara baktığımızda burun estetiğine yönelik ameliyatlarda bir artış var. Bu aslında sosyal medyanın yaşantımızda yarattığı etkiyle ilişkili. İnsanlar ameliyatlarını ve sonuçlarını bu platformlarda paylaştıkça toplumdaki diğer bireylerin farkındalığı da yükseliyor. Ayrıca ameliyatı yapan hekimlerin aynı mecralarda bilgi amaçlı yaptıkları paylaşımların da bu artışa kuşkusuz pozitif bir etkisi oluyor.

Plastik cerrahiye başvuran hastaların büyük bir kesimi estetik talepleriyle başvururken; nefes almayla ilgili şikayetlerini de muayeneleri sırasında paylaşıyorlar. Zaten esas şikâyeti nefes alma problemi olup estetik bir talebi olmayan hastaya burun estetiğine yönelik ameliyatın önerilmesi etik bir yaklaşım olarak kabul edilemez.

BURUN ESTETİĞİ HER YAŞA UYGUN MU?

Anatomik olarak yüzümüzün orta kesiminde yer alan burnumuz aynı zamanda gelişme çağında yüzümüzün büyüme merkezlerinden de biri. Bir başka deyişle, yüz gelişimi tamamlamamış bireylerde yapılan burun ameliyatının özellikle üst dişler ve yüzün orta kesiminde büyüme geriliğine yol açma riski taşıdığını da belirtelim. Bu nedenle kemik gelişiminin tamamlanması beklenerek; kızlarda 16, erkeklerde 18 yaşından önce burun ameliyatı yapılması doğru olmayacaktır.

Ancak, eğer tıbbi sebeplerle daha önce yapılması gerekirse, kemik gelişiminin hangi aşamada olduğu el bilek filmiyle değerlendirilmelidir. Gelişim devam ediyorsa mümkün oldukça kemik yapılara müdahale edilmeden ameliyat tamamlanmaya çalışılmalıdır. İleri yaş grubunda bir sınırlama yok ancak kişinin eşlik eden kronik hastalıkları göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması en sağlıklısıdır. Ayrıca ilerleyen yaş ile burundaki büyümenin düzeltilmesi için aşırı kıkırdak alınmasından da kaçınmak gerekir. Çünkü ilerleyen yaşlarda derinin de kalınlaşabileceğini göz önüne alırsak, aşırı alınan kıkırdaklara bağlı olarak burun desteğini kaybettiğinde bu ameliyatların solunum güçlüğüne neden olma ihtimali ortaya çıkacaktır.

HASTA, SONUÇ HAKKINDA DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ

Estetik ameliyatlar öncesinde hastayla yapılan görüşmeler her zaman bir danışmanlık hizmeti gibi olur. Sonuçta ortada bir hastalık yoktur ve kişi tıbbi bir gerekçe olmaksızın vücudunda istediği bir değişiklik için profesyonel destek alacaktır. Bu aşamada en doğru yaklaşım, hastanın genel sağlığını riske atmadan yapılabilecekleri ve olası sonuçları hastaya anlatmaktır. Örneğin elinde fotoğraf ile gelen bir hastaya, o fotoğrafta beğendiği burnun aynısının yapılmasının garanti edilemeyeceği söylenmelidir. Hatta aynısı yapılabilse dahi, burnun yüz estetiğinin bir parçası olduğu için ancak kişinin yüzüyle uyumlu oranlara ulaşıldığında burnun güzel bir görünüme sahip olacağının altı çizilmelidir.

AMELİYAT SÜRECİ VE SONRASI

Burun ameliyatları aslında tek bir ameliyat şeklinde değildir. Kimi hasta burun ucunun kaldırılmasını talep ederken kimisi "ucuna hiç dokunmayın ama üzerindeki fazlalığı alın" diyebilir. Hastanın gelmesinin tek sebebi bazen burundaki eğrilikken başka bir hasta burun kanatlarının küçültülmesini talep edebilir. Bu sebeple işlem öncesi hasta ile iyi iletişim kurmak, onu dinleyip taleplerini tam olarak anlamak en önemli nokta. Çünkü ameliyat şeklini netleştirecek olan da bu iletişim sürecinin sağlıklı işlemesi.

Sadece burun ucuna müdahale edilen hastalarda iyileşme süreci çok hızlı olup burun üzerine alçı bile konulmazken, kemiklere de işlem yapılan hastalarda iyileşme biraz daha uzun sürüp 1 hafta - 10 günü bulabilir. Nefes almayla ilgili problemleri olup burun içinde burun etlerine veya burun orta kıkırdağına da işlem yapılan hastalarda ise ameliyattan sonra burun içine silikon tamponlar yerleştirmek gerekebilir. Tüm bu farklılıklara rağmen genel anlamda hastalara yaklaşık iki hafta içinde yüzdeki şişliklerin önemli ölçüde gerileyeceği, tüm atel ve tamponların çıkarılacağı, olası morlukların yok olacağı bilgisi verilir. Ancak doku iyileşmesinin 6 ay ila 1 yıla kadar devam edebildiğini unutmamak gerekir. Bu süre zarfında;

• Burun mutlaka travmalardan korunmalı,

• Aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakılmamalı,

• Özellikle burun kemiklerine de müdahale edilen ameliyatlarda, gözlük kullanımının burunda eğriliğe sebep olabileceği bilgisi hastalara mutlaka daha önceden söylenmelidir.