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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:48 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:03

Uzman isimden kritik açıklaması: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

DHA
Uzman isimden kritik koronavirüs açıklaması: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Koronavirüsle mücadele kapsamında illerin risk grubuna göre renklere ayrılmasının ardından kırmızıya dönerek 'Çok yüksek riskli' grubuna dahil olan illerin sayısının artması endişe yarattı. Prof. Dr. Alper Şener, risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması üzerine, "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. " dedi. Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, Türkiye'ye özgü adı konmamış bir mutasyon olabileceğini belirtti.

Koronavirüsle mücadele bir yıldır devam ediyor. Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması akıllara 'Yeni bir mutasyon mu var?' sorusunu getirdi. Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var." dedi.

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" Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir" diyen Prof. Dr. Şener sözlerine şöyle devam etti; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son bir buçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz"

'ÇANAKKALE'DE MUTANT VİRÜS SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR'

Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi: "Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."

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Uzman isimden kritik koronavirüs açıklaması: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!
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