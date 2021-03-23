Corona virüs belirtilerinde dikkat çeken detay! Uzmanlardan uyarı geldi...

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan vaka artışıyla beraber salgını kontrol altına almanın en büyük adımı riskli vatandaşların kendi vücudundaki belirtileri fark etmesi ve buna uygun olarak önlem almasından geçiyor. Corona virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku alma duyusunda kayıp şeklinde birçok semptom yer alıyor. Peki, bu semptomlar gün gün insan vücudunda etkisini nasıl gösteriyor? İşte corona virüsü belirtileri ve insan vücudundaki etkileri…

İNSAN VÜCUDUNU GÜN GÜN BÖYLE ELE GEÇİRİYOR!

Kendisi küçük ancak tahribatı bir o kadar büyük olan corona virüsü belirtileri gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren çeşitli araştırmalar yapılırken bu konuda yapılan bir çalışmada virüsün insan vücudu üzerinde gösterdiği belirtiler de ortaya çıktı.