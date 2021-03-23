Depresyona sebep olduğu ortaya çıktı

"KAYGIMIZ ORTA DÜZEYDE OLMALI"

Salgın sürecinde birçok insanda yoğun depresyon oluştuğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile ilgili hastalanmaktan, ölmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten, onu hayatta tutamamaktan, işimizi kaybetmekten, ekonomik sıkıntılar yaşamaktan, yalnız kalmaktan kaygılanıyoruz ve Kovid-19 korkusu depresyona sebep oluyor. Aslında kaygımız orta düzeyde olmalı. Önlemlerimizi alıp, zihnimizin bir kenarında onu unutmadan yaşamamıza devam etmeliyiz. Salgın bittiğinde ya da hastalık kontrol altına alındıktan sonraki yıllar içinde bile travma sonrası stres bozukluğu geliştirebiliyor. Kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine geçiyoruz. Bir yıl içinde yaşanılanların tekrar edilmemesi için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Salgın bitmedi ve hala günlük vaka sayıları oldukça yüksek. Salgının bittiğini düşünmeyerek, önlemleri alarak, zihnimizdeki alarmı kapatmayarak yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor."

Güleç, Kovid-19'u yenmenin en önemli yolunun kurallara uymak olduğunu, tedavi edilmezse gelecekte sorun teşkil edecek psikolojik hastalıkları yenmek için de ilgili hekimlerden destek alınması gerektiğini vurguladı.