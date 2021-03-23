Doğum gününde hayata dördüncü kez 'Merhaba' dedi

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Yasir Baki'ye 2004 senesinde FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi teşhisi kondu. Genetik geçişli bu hastalık nedeniyle iç organlarda biriken amiloid sonucu 12 yaşındayken böbrek hastalığı nedeniyle Yasir, önce ilaç tedavisi gördü; sonrasında böbrek nakli oldu. 2005 senesinde babasından aldığı böbrekle hayata ilk kez yeniden 'Merhaba' diyen Yasir'in şansı iyi gitmedi. Babadan alınan böbreğin nakilden 3 gün sonra çalışmasının durması üzerine, Yasir'e diyaliz ve ilaç tedavisi başlandı. Daha sonra 2007 senesinde dayısından aldığı böbrekle ikinci böbrek naklini olan Yasir bu kez böbrekle ilgili sıkıntı yaşamıyordu ama kalbi, tedaviler ve FMF nedeniyle yorgun düşmüştü. O dönemde kalp yetmezliği teşhisi alan Yasir, kadavradan kalp beklemeye başladı. Kalp bulununca, iki böbrek nakli üzerine kalp nakli oldu. Fakat FMF nedeniyle ikinci nakil böbreğinde de fonksiyon bozukluğu başlayan Yasir, 2020 yılının başlarında yine böbrek yetmezliği teşhisi aldı. O sırada tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi başlamıştı. Pandemi süreci hafifleyene kadar diyaliz tedavisine devam eden Yasir, Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra Yasir, Op. Dr. Volkan Turunç ve Doç. Dr. Fatih Taşkesen'in gerçekleştirdiği başarılı böbrek nakli operasyonuyla hayata dördüncü kez 'Merhaba' demiş oldu.

18 SENELİK ZORLU SÜREÇ

Üçüncü böbrek nakli sonrasında konuşan Yasir Baki, "12 yaşımdan beri yorucu ve uzun bir sürecin içine girmiştim. Aslında o yaşıma kadar çok sağlıklı bir çocuktum. 2002 yılında ayaklarımın altı acımıştı, gözlerim şişmişti. İlk hastaneye başvuruşumuz bu sebeple olmuştu. Meğer gözlerin şişmesi böbrek hastalığının belirtisiymiş. Ben hep çok uyuduğum için olduğunu sanıyordum. 2004 senesinde de tüm bu böbrek hastalıklarımın, sonrasında gelen kalp yetmezliğimin sebebinin FMF olduğunu öğrendik. 14 yaşımda FMF teşhisi aldım. Bu benim için üzücü olmuştu. Çünkü FMF, organları tutan bir hastalık" dedi.

YASİR'İN KOCA BİR YÜREĞİ VAR

Yeğenine böbreğiyle hayat veren teyze Hülya Ekşi ise, "Keşke bunu daha önce yapsaydım. Yasir benim çocuğum gibidir. Bizim klasik bir teyze yeğen ilişkisinden öte bir bağımız var onunla. Doğduğunda annesinden önce ilk onu ben kucağıma almıştım. O kadar acı çekti ki, acısına rağmen güler yüzünü hiç kaybetmedi benim yavrum. Küçücük bedeninde, koca bir yürek taşıyor. Merhametli, bol muhabbetli oğlumdur o benim" dedi.

EŞİNE ZOR RASTLANACAK BİR VAKA: BEŞ BÖBREKLİ BİR YAŞAM

Ameliyatı gerçekleştiren Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yasir dünyada eşine zor rastlanacak çok özel bir hasta. Daha önce ikinci ve üçüncü böbrek nakli yaptığım birçok hasta oldu, ancak ilk defa iki böbrek, bir kalp nakli geçirmiş olan bir hastaya üçüncü böbrek naklini gerçekleştirdik. Operasyonu zorlaştıran, Yasir'in geçirmiş olduğu nakillerden ve damar problemlerinden kaynaklanan bazı sorunlarla karşılaşsak da çok dikkatli bir planlama ile hedeflediğimiz operasyonu tam anlamıyla gerçekleştirdik. Şu anda Yasir'in vücudunda kendi iki böbreği, daha önce nakledilen iki böbrek ve bizim naklettiğimiz böbrekle birlikte tam beş adet böbrek bulunuyor. Naklettiğimiz böbreğin fonksiyonu şu anda çok iyi. İnşallah Yasir'in bundan sonraki hayatı çok daha güzel ve sağlıklı bir şekilde geçecek ve onu çok seven ailesiyle birlikte mutlu günler geçirecek."