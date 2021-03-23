"Epilepside nöbetler yüzde 60 oranında kontrol altına alınabilir"

Prof. Dr. Karlıkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Beynimizin iletişim için kullandığı elektriksel sistemde bir kısa devre olur. O zaman nöbet ortaya çıkar. Eğer bir kişi, 24 saat arayla iki veya daha fazla nöbet geçirirse, o zaman epilepsi tanısı alır. Migren, inme ve Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörolojik hastalığın epilepsidir. Nöbete sebep olan kısa devre beynin hangi bölgesinde ortaya çıkarsa, nöbetin özellikleri de o bölgenin görev alanındaki bulguları kapsar. Bazen fark edilmeyecek kadar hafif anlık etraftan kopma, boş bakma, ağzını şapırdatma, kol veya bacakta minik atmalar veya anlamsız konuşma ile davranışlar görülür. Ama bazen bu elektriksel arıza tüm beyine de yayılır. İşte o zaman kişide büyük nöbet görülür. Hasta ani bilinç kaybı ile yere düşer, kol ve bacaklarda kasılmalar, bazen de idrar kaçırma olur. Nöbet dakikalar içinde bitse bile hastanın kendine gelmesi için bir süre geçmesi gerekir".

"HASTALARIN YÜZDE 60'INDA NÖBETLER KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Epilepsi hastalarının yüzde 60-70'inde altta yatan başka bir sebebi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Karlıkaya, "İlaç tedavisi ile nöbetler kontrol altına alınabilir. İki veya daha fazla ilaç uygun süre ve dozda kullanılmasına karşın nöbet kontrolü sağlanamayan olgular dirençli epilepsi olarak kabul edilir. Bu hastaların bir kısmında yapılacak ek tetkikler sonrasında cerrahi tedavi önerilebilir. Epilepsi hastası olmak tek başına Covid-19 hastalığına yakalanma veya hastalığı ağır geçirme açısından risk faktörü değildir. Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir. Her nöbet geçiren hasta epilepsi hastası değildir. Bazı iyi huylu çocukluk çağı epilepsilerinde veya refleks epilepsilerde ilaç tedavisi gerekmeyebilir. Uykusuzluk, alkol kullanımı, ilaç aksatılması, stres gibi durumlar ve ek hastalıklar, nöbetleri sıklaştırabilir" diye konuştu.