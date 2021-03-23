Kestanenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kestane kabızlığa iyi gelir mi?

Kayıngiller ailesinden olan kestane, 'castanea' cinsindeki ağacın tohumlarına verilen bir isimdir. Kestane kelimesi ise dilimize 'Kastania' şehrinden gelmektedir. Ülkemizde en çok Aydın şehrinde kestane yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ege bölgesinin farklı şehirlerinde de yetiştirilebilen kestane, aslında ağacın tohumlarıdır. Bu tohumları haşlayarak veya ateşte közleyerek tüketebilirsiniz. Kestanenin en yaygın tüketim şekillerinden biri de kestane şekeridir. Özellikle Bursa ilimizde meşhur tatlılardan sayılan kestane şekeri çok sevilen bir yiyecektir.

Kestanenin kalorisi ve besin değeri nedir?

Kestanenin 100 gramı yaklaşık 130 kaloridir.

3 adet kestane yemek 1 dilim yemek ile eş değer sayılmaktadır.

Kalori miktarından dolayı kontrollü tüketilmesi tavsiye edilir.

Kestanenin 100 gramı 2 gr protein içermektedir.

Kalsiyum, demir, magnezyum içerir.

Fosfor, sodyum, potasyum ve çinko bakımından zengindir.

B6 vitamini içermektedir.

C ve A vitaminleri açısından zengin bir besindir.

Kolesterol içermez.

Kestanenin faydaları nelerdir?

Lif açısından zengin olan kestane, yüksek besin değerleri ve antioksidan özellikleri ile vücut için çok faydalıdır.

Kestane beyin işlev ve fonksiyonlarını arttırıcı etkiler sağlar. İçerisindeki vitaminler ve potasyum ile beyne giden kan akışını arttırır. Konsantrasyonu ve uzun süreli hafızayı güçlendirir.

C vitamini açısından zengin bir besin olması hastalıklara karşı koruyucu olmasını sağlamıştır. Vücuttaki serbest radikalleri önler ve bağışıklığınızı güçlendirir.

Magnezyum, potasyum ve fosfor açısından zengin olan kestane, diş ve kemik sağlığınızı güçlendirir.

Kestane tüketmek vücuttaki demir emilimini arttırır.

Kestane kabuğunun faydaları konusu en çok merak edilenler konulardandır. Kestane kabuklarının suda haşlanıp bu suyun tüketilmesi tavsiye edilir. Kestane kabuğu suyu bol miktarda C vitamini içerir. Cinsel gücü arttırır ve kandaki kolesterol seviyesini düşürür.

Hamilelikte kestanenin faydaları konusu önemlidir. Çünkü hamilelikte en çok ihtiyaç duyulan minerallerden biri olan potasyumu içeren kestaneyi anne adaylarının beslenme düzenlerine katması tavsiye edilir.

Severek tüketilen kestane şekerinin faydaları da merak konusudur. Kestane şekeri kalori açısından az tüketilmesi gereken besinlerdendir. Ancak tam bir potasyum deposudur ve kansızlığı giderici etkileri vardır.

Kestanenin zararları nelerdir?

Kestane yüksek kalorili bir besin sayıldığı için kestane kilo yapar mı? Sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Kestanenin aşırı ve kontrolsüz tüketimi kilo alımına sebep olabilir.

Yine aşırı tüketildiğinde bir takım sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir, hazımsızlık yapabilir.

Tansiyon ve diyabet hastaları kestane tüketimine dikkat etmelidir. Kestanenin bu tür rahatsızlıkları tetikleyici özellikleri olabilir.

Kestane nasıl pişirilir?

Kestane pişirme yöntemlerinden biri haşlamadır. Üzerine bıçakla çizikler attığınız kestaneleri suya atın ve yaklaşık yarım saat haşlanan kestanelerin suyunu süzün.

Bir diğer kestane pişirme yöntemi de fırında pişirmedir. Öncelikle üzerine çizikler attığınız kestaneleri 15 dakika kadar suda bekletin. Daha sonra suyunu süzüp bir tepsi ile kestaneleri fırınlayın. Yarım saat kadar pişirmeniz kestanelerin kızarması için yeterli olacaktır.

Kestane nasıl saklanır?

Kestane kurtlanması sık yaşanan bir durum olduğu için evinizde kestaneyi nasıl muhafaza ettiğiniz önemli bir konudur. Saklayacağınız kestaneleri hava almayan bir kaba koyabilirsiniz. Bu kaba koyacağınız kestanelerin ıslak veya nemli olmaması dikkat edilmesi gerekir. Hava almayan bu kabı buzdolabınızın derin dondurucu kısmına koyabilirsiniz. Bu şekilde sakladığınız kestaneleriniz en az 1 boyunca bozulmadan korunmuş olur. Pişirilmiş kestaneleri ise 2 gün içerisinde tüketmeniz tavsiye edilir.

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