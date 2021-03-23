Kiraz meyvesinin faydaları nelerdir? Kiraz neye iyi gelir, sapında hangi vitaminler var?

Kiraz, bilimsel adı ile 'prunus avium' gülgiller ailesinden bir meyvedir. Kuzey Akdeniz kıyılarında bolca yetişen bir ağacın meyveleridir. Bu ağacın çiçek açması baharın geldiğini müjdelemektedir. Dünya üzerinde kiraz üretimi en çok Türkiye'de yapılmaktadır. En çok tüketilme şekli taze olarak yapılıyor olsa da hoşaf ve reçeli de yapılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak Marmara ve Ege Bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Afyon Sultandağı ve çevresi kiraz ağaçları ile meşhurdur. Dış pazarlardan yoğun talep ve ilgi gören kiraz, birçok farklı ülkeye ihraç edilmektedir. Çoğu toprak türünde yetiştirilebilen kirazın, toprak pH'ının 6 ile 7 arasında olması önemlidir. Çok kireçli ve kumlu topraklarda yetiştirilmesi uygun değildir. Ülkemizde bu kadar çok üretiliyor olması kullanım alanlarının da çeşitli olmasını sağlamıştır.
Kirazın kalorisi ve besin değeri
Kirazın faydaları nelerdir?
Diyabeti önler: Glisemik indeksi düşüktür. Şeker hastaları için kiraz, kan şekerinin düzenlemesine yardımcı bir meyvedir. Hastalığın sebep olduğu aniden insülin seviyesinin düşmesi veya yükselmesinin önüne geçer.
Kemik sağlığını korur: İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineraller sayesinde kemik sağlığınızı korur. İleri yaşlarda görülme sıklığı artan kemik erimesi, eklem ağrıları gibi sorunların riskini azaltır.
Sindirimi düzenler: Kiraz, yüksek miktarda lif içeren meyvelerdendir. Bu özelliği sayesinde kabızlık veya ishal gibi durumları önler ve sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar.Kızılcıkta hangi vitaminler var? Kızılcığın faydaları nelerdir?
Beyni güçlendirir: Zengin besin değerleri ile kiraz, beyin işlevlerini arttırır. Hafızayı güçlendirici bir etkisi de bulunmaktadır.
Yaşlanma ile savaşır: İçeriğindeki flavonoidler ve karotenoidler ile tam bir antioksidan kaynağı olarak bilinen kiraz, hem vücudun yaşlanmasını önler hem de cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.
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Kirazın zararları
Hemen her besinde dikkat edilmesi gerektiği gibi kiraz tüketirken de miktarına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Aşırı tüketime bağlı olarak mide ve bağırsak sorunları yaşamanıza sebep olabilir. Ancak bunun dışında kirazın bir zararı yoktur.Kudret narının faydaları ve zararları nelerdir? Kudret narı zayıflatır mı, nasıl saklanır?