Kiraz meyvesinin faydaları nelerdir? Kiraz neye iyi gelir, sapında hangi vitaminler var?

Kiraz, bilimsel adı ile 'prunus avium' gülgiller ailesinden bir meyvedir. Kuzey Akdeniz kıyılarında bolca yetişen bir ağacın meyveleridir. Bu ağacın çiçek açması baharın geldiğini müjdelemektedir. Dünya üzerinde kiraz üretimi en çok Türkiye'de yapılmaktadır. En çok tüketilme şekli taze olarak yapılıyor olsa da hoşaf ve reçeli de yapılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak Marmara ve Ege Bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Afyon Sultandağı ve çevresi kiraz ağaçları ile meşhurdur. Dış pazarlardan yoğun talep ve ilgi gören kiraz, birçok farklı ülkeye ihraç edilmektedir. Çoğu toprak türünde yetiştirilebilen kirazın, toprak pH'ının 6 ile 7 arasında olması önemlidir. Çok kireçli ve kumlu topraklarda yetiştirilmesi uygun değildir. Ülkemizde bu kadar çok üretiliyor olması kullanım alanlarının da çeşitli olmasını sağlamıştır.

Kirazın kalorisi ve besin değeri

Kiraz meyvesinin 100 gramı yaklaşık 63 kaloridir.

1 porsiyon ( 200 gr ) kiraz tükettiğinizi düşünürsek yaklaşık 126 kalori almış olursunuz.

Günlük yaşantınızda tükettiğimiz besinler ile kıyaslayacak olursak %80 oranında daha az kalori içerdiğini söyleyebiliriz.

Su oranı yüksek bir meyvedir. Kiraz meyvesinin 100 gramının yaklaşık 83 gramı sudan oluşmaktadır.

Protein içeren bir meyvedir.

Lif miktarı yüksektir. 100 gramında 2 gram kadar lif içermektedir.

Kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller içermektedir.

C vitamini açısından zengin bir meyvedir.

A, K ve B6 vitaminleri içerir.

Kirazın faydaları nelerdir?

Diyabeti önler: Glisemik indeksi düşüktür. Şeker hastaları için kiraz, kan şekerinin düzenlemesine yardımcı bir meyvedir. Hastalığın sebep olduğu aniden insülin seviyesinin düşmesi veya yükselmesinin önüne geçer.

Kemik sağlığını korur: İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineraller sayesinde kemik sağlığınızı korur. İleri yaşlarda görülme sıklığı artan kemik erimesi, eklem ağrıları gibi sorunların riskini azaltır.

Sindirimi düzenler: Kiraz, yüksek miktarda lif içeren meyvelerdendir. Bu özelliği sayesinde kabızlık veya ishal gibi durumları önler ve sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar.

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Beyni güçlendirir: Zengin besin değerleri ile kiraz, beyin işlevlerini arttırır. Hafızayı güçlendirici bir etkisi de bulunmaktadır.

Yaşlanma ile savaşır: İçeriğindeki flavonoidler ve karotenoidler ile tam bir antioksidan kaynağı olarak bilinen kiraz, hem vücudun yaşlanmasını önler hem de cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Kiraz sapının faydaları nelerdir?

Ödem atıcı etkileri ile bilinen kiraz sapı vücuttan hem toksin atılmasına yardımcı olur hem de kanı sulandırıcı bir etkisi vardır.

Böbrek sağlığı için çok faydalıdır.

Zararlı bakteriler üzerindeki etkisi ile bilinen kiraz sapının kanı temizleyici bir özelliği vardır.

Menopoz döneminde görülen sorunları önler. Rahatlatıcı bir etki sağlar.

Regl döneminden önce kadınlardaki şişkinlik hissini önlemeye yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcıdır. Diyet listelerinin olmazsa olmaz içeceklerinden biri kiraz sapı ile hazırlanan çaydır. Yağ yakımını destekler.

Kiraz kurusunun faydaları nelerdir?

Kiraz kurusunu kolesterol sorunu yaşayanların tüketmesi tavsiye edilir. Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Sigara kullanan veya bırakma aşamasında olanlar kiraz kurusu tüketerek vücuttaki nikotinin atılmasını hızlandırabilirler.

Gut hastalığı günümüzde birçok insanın yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Kiraz kurusu tüketmek gut hastaları üzerinde iyileştirici etkiler sağlamaktadır. Gut hastalığının sebep olduğu eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

Uyku hormonu olarak bilinen melatoninin salgılanmasına yardımcı olur. Uyumadan önce birkaç kiraz tüketerek uykuya geçişinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Beyaz kirazın faydaları nelerdir?

Beyaz kiraz, tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Polifenol içeriği yüksek olan beyaz kiraz, kan basıncınızın azalmasına yardımcı olur.

Kas ağrıları üzerinde etkilidir. Özellikle spor sonrası vücutta oluşan kas yorgunluklarını önler.

Uyku bozukluklarına iyi gelir. Uykuya geçmede güçlük, geceleri uyku bölünmesi gibi sorunlarda olumlu etkileri vardır.

Sarı kirazın faydaları nelerdir?

Sarı kirazın en önemli özelliklerinden biri vücuttaki iltihaplanmaları önlemesidir.

Kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan sarı kiraz, içerdiği folik asit ile bağışıklığınızı güçlendirir.

Antioksidan kaynağıdır.

Kirazın zararları

Hemen her besinde dikkat edilmesi gerektiği gibi kiraz tüketirken de miktarına dikkat edilmesi tavsiye edilir. Aşırı tüketime bağlı olarak mide ve bağırsak sorunları yaşamanıza sebep olabilir. Ancak bunun dışında kirazın bir zararı yoktur.

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