Kivinin faydaları nelerdir? Kivi meyvesi tansiyona iyi gelir mi, günde kaç adet tüketilebilir?

Kivi, tırmanıcı bitki türlerinden olan, asma ağaçlarına benzeyen odunsu bir bitki türüdür. Çin'e özgü bir bitkiyken Avrupalıların keşfiyle birlikte tüm dünyaya yayılmıştır. Hala günümüzde en çok kivi üretimini Çin gerçekleştirmektedir. Kivi bitkisi yapraklarını her yıl döker ve asma ağaçlarına benzediği için sırıklar ile güçlendirerek dikim işlemi yapılır. Çok sık sulanmaya ihtiyaç duyar ve ılıman iklimleri seviyor olsa da filizlenmek için soğuk havalara ihtiyacı vardır. Suyu seven bir bitki olduğu için ülkemizde en sık yağmur alan bölgelerden olan Doğu Karadeniz'de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Her yaştan insanın severek tükettiği bu meyve ile günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızın çoğunu karşılayabilirsiniz.

Kivinin kalorisi ve besin değeri

Kivinin 100 gramında yaklaşık 60 kalori vardır.

Küçük 1 adet kivi tükettiğinizde yaklaşık 50 kalori almış olursunuz.

Kivinin içerisindeki kalorinin %94'ü karbonhidrattan gelir.

Bol su içeren bir meyvedir. % 83'ü sudur.

Protein içeren meyvelerdendir. 100 gramında 1 gr kadar protein içerir.

Lif oranı en yüksek meyvelerden biridir.

Kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum, potasyum, çinko ve fosfor gibi birçok faydalı minerali içerisinde barındırır.

C vitamini açısından zengindir.

A ve K vitaminlerini de içeren bir meyvedir.

Folik asit içeren kivinin siyah çekirdekleri ise omega-3 yağ asidi içermektedir.

Kivinin faydaları nelerdir?

Kivi, akciğer fonksiyonlarınızı arttırır ve astım gibi solunum yolları hastalıklarında görülen semptomları azaltır.

Hamilelikte kivinin faydaları da saymakla bitmiyor. Kivinin içerisindeki folat, anne karnındaki bebeğin gelişimini destekler.

Kivinin cilde faydaları çok fazla bilinmemektedir ancak güzel ve sağlıklı bir cilt için kivi tüketmeniz oldukça önemlidir. İçeriğindeki C ve E vitaminleri ile ciltteki hasar ve bozulmaları önler. Sivilce oluşumunu engeller.

İçerisindeki lutein ve zeaksantin göz sağlığını korur. Göz yorgunluğu, görme sorunları, göz hastalıkları gibi durumların oluşma riskini azaltır.

Kivi, kalp ve damar sağlığınızı korur. Serbest radikallerin kandan uzaklaşmasına yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin önüne geçer.

Vücutta oluşabilecek zararlı patojenlere karşı koruyucu bir etki sağlayan kivi, C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklığınızı güçlendirir.

Kivi kabuğunun faydaları nelerdir?

Uzmanların 'vitamini kabuğunda' söylemleri kivi için de geçerlidir. Kivinin kabuğu antioksidan açısından çok zengindir. Kivinin kabuğu, kendisinden yaklaşık 3 kat daha fazla antioksidan içermektedir.

Kivinin kabuğu ile birlikte tüketilmesi özellikle kanseri önleyici bir etki sağlamaktadır.

Eğer kabuğun tadı size ekşi geliyorsa kivinin kabuğu ile birlikte suyunu sıkarak tüketmeniz tavsiye edilir. Böylelikle kabuğunun vitamin ve minarelerini de alabilirsiniz.

Kivinin içindeki 7 meyve nedir?

Kivi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de budur. Kivi tüketirken gözlerinizi kapatıp hangi meyveyi yediğinizi hayal ederseniz, kividen hayal etmekte olduğunuz meyvenin tadını alacağınız söylenir. Kulaktan kulağa yayılan bu bilginin ise gerçeklik payı maalesef yoktur. Kivi çok keskin ve belirgin tada sahip olmasa da kendine has bir lezzeti vardır. Hafif ekşimsi, hafifte tatlı bir tada sahip olan kivinin bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de budur.

Kestanenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kestane kabızlığa iyi gelir mi?

Kivinin zararları var mıdır?

Kivi aşırı tüketildiği zaman vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Kontrolsüz tüketilmesi haricinde bir zararı olmayan kiviyi günde 2 adet tüketmenizde hiçbir sakınca yoktur.

Kızılcıkta hangi vitaminler var? Kızılcığın faydaları nelerdir?