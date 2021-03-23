Ressamın boya alerjisi sanatına engel olamadı

Ressam, tasarımcı ve stilist Neslihan Yetişkin, eserlerini hazırlarken kimyasal boyalardan kaynaklı olarak yaşadığı alerji kökenli sağlık sorunları sebebiyle doktorunun resim yapmayı bırakması gerektiğini, devam ederse akciğerlerinin zarar göreceğini söylemesi üzerine doğal olana yöneldi ve kullandığı malzemeler ile birlikte yaklaşımlarını da değiştirdi.

Mesleğini tutku ile yapan sanatçı bitkiler, taş, kahve atıkları gibi doğal malzemelerden pigmentler elde ediyor ve artık kendi boyalarını hazırlıyor. Birçok rengi bu doğal yolla elde ettikten sonra atık malzemeler ile tasarımlar ve resimler yapıyor. Böylece sanat hayatına devam eden sanatçı hem yeni hammaddeler elde ederek geri dönüşüme, hem de bu hammaddelerle yeni tasarım tablolar yaparak ileri dönüşüme katkı sağlıyor.

Böylece sürdürülebilirliğe dikkat çeken sanatçı, toplum üzerinde farkındalık oluşturma hedefiyle eserlerini tasarlıyor. Bu kavramların yaşanabilir bir dünya için öneminin anlaşılmaya başlandığı günümüzde, Neslihan Yetişkin çok uzun yıllardan beri bu konuların üzerinde çalışıyor ve yaşadığı sağlık problemini yeni bir ilham kaynağı olarak görüyor. Sanatçı sürdürülebilirliğe dikkat çeken global markalarla öncü işbirlikleri yapıyor ve eğitim kurumlarında çevreci sanat ile ilgili atölyeler hazırlıyor.

EKOART ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Doğal boyalara geçmekle birlikte günlük hayatında da çevreci yaklaşımları destekleyen sanatçı, eserlerinde nesli tükenmekte olan turnalar, su altı canlıları, arılar gibi ekosistem üzerinde etkisi büyük canlılara dikkat çekiyor ve ekoart üzerine çalışmalar yapıyor. Doğala dönüş yaklaşımının ve tasarımların özellikle tekstil, seramik, mobilya, aksesuar, ambalaj sektörlerinde kullanıldığında hem sağlığımıza hem de toplum bilinçlenmesine olumlu katkılar oluşturacağını söyleyerek, bu konuya eğilen sanatçılar ve iş dünyasının koordine hareket ettiğinde sağlığımızı da gözeterek daha yaşanılabilir bir dünya için büyük adımlar atılabileceğinin altını çiziyor.