Son dakika: FETÖ’cüleri yurt dışına kaçırmaya çalışan şüphelilere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamudan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen 3'ü eski emniyet mensubu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polisin operasyonuyla zanlılardan 4'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1'i eski komiser yardımcısı, 2'si eski polis memuru 5 şüphelinin, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.