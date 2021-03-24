7 haftada Kur'an öğrenen öğrenciler ödüllendirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimle Kur'an öğrenen öğrencileri ve ailelerini kabul eden Müftü Aydın minik konuklarıyla yakından ilgilendi.

Yedi hafta gibi kısa bir sürede Elif-Ba'yı bitirip Kur'an'a geçen çocuklardan dua ve kısa sureler dinleyen Müftü Aydın bir hayli mutlu olurken, Av. Yılmaz Gök 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu hocası Ayten Turhan'ı ve ailelerini tebrik etti.

"YAVRULARIMIZIN KUR'AN'I KERİM'İ KÜÇÜK YAŞLARDA ÖĞRENMELERİ ÇOK DEĞERLİDİR"

Müftü Aydın minik öğrencilerin başarı kokartlarını takıp hediyelerini tek tek takdim ettikten sonra yaptığı değerlendirmede; "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i özellikle küçük yaşlarda öğrenmeleri çok değerlidir. Ağaç yaş iken eğilir atasözü, kalıcı ve hızlı öğrenme yaşının çocukluk döneminde başladığına işaret eder. 4-6 yaş arası dönem; bir çocuğun becerisi, sosyal ve duygusal gelişimi, fiziksel ve bedensel gelişimi açısından çok önemli bir dönemidir. Bu yaş grubu oldukça meraklıdır, öğrenme isteği güçlüdür. Kendine güven duygusu ile birlikte sebep-sonuç ilişkisi kurar. Toplum içinde kendisinden beklenen davranışları gösterir ve başkalarının duygularını bu yaşlarda anlamaya başlarlar"

"SİZİN EN HAYIRLINIZ KUR'AN'I ÖĞRENEN VE ÖĞRETENİNİZDİR"

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" hadisini hatırlatan Müftü Aydın"Dolayısıyla çocuklarımızı Rabbini, Peygamberini tanıyan kimseler olarak yetiştirmeliyiz. Peygamberimiz (sav), "Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgilerini öğretiniz" buyurmuştur. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın karakterlerinin oluşumunda ehil hocalarımızın payı olsun, bilen insanların rolü olsun. Örnek insanları onlara tanıtalım ve onlar gibi olsunlar. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanacak ve geleceğe yön verecek nesiller yetiştirmek için bizler bütün imkânlarımızı seferber ederek, bu ulvî gayeye gönül veren aziz milletimize hizmet etmeye her zaman hazırız. Bu gaye doğrultusunda emek veren hocalarımızı ve yavrularını bu yaşlarda Kur'an öğrenmeye teşvik eden anne-babaları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.