Çocukların doğumsal ve fiziksel dış faktörler neticesinde karşı karşıya kaldıkları ortopedik rahatsızlıklarla ilgili çocuk ortopedisinde oluşabilecek sakatlıklar ortadan kaldırılmakta ya da ilerlemesi durduruluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "16 yaş altı çocuklar da doğumsal kalça çıkığı, çarpık ayak, düztabanlık, gelişimsel bozuklukları gibi ortopedik sorunlar dikkate alınmalı ve erken tanı ile tedavisine hemen başlanmalıdır" dedi.

16 yaş altı çocuklardaki ortopedik sorunlara dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Murat Erdoğan, "16 yaş altı çocuklar da doğumsal kalça çıkığı, çarpık ayak, doğumsal deformiteler, düztabanlık, tümörler, gelişimsel bozuklukları ve kırıklar takip ve tedavisi çok önemli olduğunu gibi ailelerinde çocuklarını yakından takip edip bu tür sorunlarla maruz kaldığında hiç geç kalmadan uzman bir hekim tarafından muayenesi edilmelidir. Tedavinin en geç çocuk yürümeye başlamadan önce tamamlanmasıdır. Özellikle son yaşadığımız pandemi sürecinde çocukların ortopedik olarak durumları da yakından izlenmelidir. Uzaktan eğitim ile çocukların bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik aletlerle zamanlarının sıkça geçirilmesi de farklı ortopedik sağlık sorunlarını da ortaya çıktığını görmekteyiz" diye konuştu.

"SPOR AKTİVİTELERİ TEŞVİK EDİLMELİ"

Eklem ve kemiklerin gelişimi için sporun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, şunları söyledi: "Çocuklarda eklem ve kemiklerin gelişimi sürecinde hareketsizlik büyük sorun oluşturmaktadır. Hareketsiz ve beslenme konusunda da zayıf kalan çocuklar mutlaka iyi gözlenmeli derslerden kalan zamanlarda spor, egzersiz ve yürüyüş hareket içeren aktivitelere yönlendirilmelidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çocuklarda ortopedik olarak oluşabilecek sorunlar göz ardı edilmemeli ve mutlaka bir hekime başvurulmalıdır."

