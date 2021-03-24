"İleri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor"

Son 40 yılda ikiz doğum sayılarında artış olduğu, dünyada ortalama her 40 bebekten birinin ikiz olarak dünyaya geldiği belirtiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru da çoğul doğumlarda yaşanan artış ve bu artışın nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜP BEBEK GİBİ UYGULAMALAR ÇOĞUL GEBELİK ORANLARINDA ARTIŞA NEDEN OLUYOR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanılması, yardımcı üreme teknikleri dediğimiz aşılama, tüp bebek gibi uygulamalar çoğul gebelik oranlarında artışa neden oluyor. İkiden fazla embriyo transferi belirli kurallarla denetim altına alınmış durumda. İki embriyo transferi yaptığınızda çoğul gebelik riski artmış oluyor. Risk diyorum çünkü çoğul gebelik aslında risk, çok istediğimiz ettiğimiz bir durum değil. İkiz gebelik olduğunda erken dönem gebelik kayıpları, düşük riski daha fazla oluyor. Gebelik devam ettiği takdirde de bebeklerle ilgili sorunlar olabiliyor. Örneğin; bebekler arasında kan alışverişi olması, birinin büyümesi, diğerinin küçük kalması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Aslında en önemlisi de çoğul gebelik eşittir erken doğum riski ve bebeklerde gelişme geriliği" dedi.



"ÇOĞUL GEBELİK HİÇBİR ZAMAN ARZU ETTİĞİMİZ BİR GEBELİK ŞEKLİ DEĞİL"

Prof. Dr. Faruk Buyru; erken doğumun yeni doğan ölümlerinin en önemli nedeni ve dünyada önlenemeyen ciddi bir durum olduğunu kaydediyor. Buyru, "Bu durum hem uzun dönem yoğun bakım gerektirmesi, hem de bebeklerde daha sonraya uzanan gerek fiziksel, gerekse mental akılla ilgili, gelişimle ilgili, birtakım problemlerle karşı karşıya kalmaları büyük bir ihtimal. Çok erken doğmuş olan yeni doğanların hem devlete hem aileye olan maliyeti çok fazla. Çünkü yoğun bakım, çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Aileler bazen 'ikiz gebelik istiyoruz, bunun bir yolu yok mu' gibi bir yaklaşım içinde olabiliyor. Bu yaklaşım hiçbir zaman doğru değil. Çünkü çoğul gebelik hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir gebelik şekli değil. Zaman zaman yapılan iki embriyo transferi de, çoğul gebelik olsun diye değil daha çok tek gebelik ihtimalini, tek gebelik şansını arttırmak için yaptığımız, başvurduğumuz bir yöntem. Aileler "çoğul gebelik olsun'', " iki çocuğa birden sahip olalım'' diyebiliyor" dedi.