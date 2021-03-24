Kaçarken attıkları poşetten esrar çıktı

Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle Kanal Caddesi üzerinde seyir halinde uygulamada bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri plakasız siyah renkli marka modeli belli olmayan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarı üzerine kaçmaya başlayan motosikletin üzerindeki iki kişi polisten kaçarken, yol kenarına bir poşet attı. Kayıplara karışan şahısların yol kenarına attıkları poşeti kontrol eden polisler, poşetin içinde 510 gram ağırlığında esrar bulunduğunu tespit etti.

Bulanan esrar Asayiş Büro amirliğine gerekli işlemlerin yapılması için teslim edilirken, kaçan iki kişiye yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.