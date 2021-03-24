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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:24

Kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlığa iyi gelen besinler

"Anemi sık görülen bir kan hastalığı olup, kandaki alyuvarların düzeyinde oluşan bir azalmadır. Halk dilinde olarak tabir edilmektedir. Bazı anemiler hafiftir veya kişi fark etmeyebilir, ancak aneminin bazı formları çok şiddetli seyredebilir." diyen Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kansızlık baş ağrısı , tırnaklarda kırılma , saç dökülmesi , çabuk yorulma , iştahsızlık , cilt kuruluğu , büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur. Kansızlık özellikle büyüme gelişme geriliği, öğrenme, zeka ve okul başarısında düşmeye neden olduğundan giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline gelmektedir. Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkilenmektedir. Kansızlık birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenmedir.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Kırmızı Et

Hindi, Tavuk

Somon, Ton Balığı

Soya Fasulyesi, Tofu

Kırmızı Pancar

Kuru Bakliyatlar (Fasulye, Nohut, Mercimek, Barbunya gibi...)

Ceviz, Fındık Ve Badem

Börülce, Bezelye, Fasulye Ve Yeşil Biber

Kuzu Kulağı , Isırgan Maydanoz, Nane, Ispanak Roka, Brokoli, Pazı

Portakal, Dut, Muz, Çilek Ve Kavun

Tahin, Pekmez, Kuru Üzüm, Kuru Erik Ve Hurma

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Kansızlığa iyi gelen besinler
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