Konferans biletleri ağaca dönüşüyor: 1 bilet eşittir 1 ağaç

Türkiye'den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimleri bir araya geleceği The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı, Tazefikir ve Future X Events tarafından 20-21-22-23 Mayıs 2021'de tarihi Fişekhane'de düzenlenecek. The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı için alınacak her bir bilet için Ege Orman Vakfı iş birliği ile bir ağaç doğayla buluşacak.

Sağlık alanındaki tüm paydaşların buluşma noktası olan The Future Healthcare İstanbul 2021 Uluslararası Konferansı, "Bilimle Heyecanlanmak, Deneyimden İlham Almak" temasına sahip konferansın biletlerinde ön satış dönemi 15 Nisan'a kadar devam edecek. Konferansın biletleri ön satış döneminde 2 bin 500 lira yerine 2 bin liradan alınabilecek.

The Future Healthcare İstanbul 2021 Uluslararası Konferansı'nın bilet satış süreci, daha yeşil bir Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak için "1 Bilet Eşittir 1 Ağaç" söylemiyle bir ağaç dikme projesine dönüştürüldü.

Satın alınan her bir bilet için Ege Orman Vakfı iş birliği ile bir ağaç dikiliyor. Konferansın katılımcıları aldıkları biletlerle, sağlığın geleceğinin masaya yatırılacağı panelleri izleyebilmekle birlikte Türkiye'nin ağaçlandırılmasına katkı sağlama fırsatı buluyor.

HEM FİZİKSEL KATILIMLA HEM DE ONLINE OLARAK DÜZENLENECEK

İlk olarak 2019 yılında yapılan ve alanında önemli bir boşluğu doldurarak dünya çapında bir etki yaratan konferans, bu yıl 10 binden fazla doktorun, 4 binden fazla eczacının, binlerce tıp öğrencisinin yanı sıra resmi kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Hibrit bir formatta hem fiziksel katılımla hem de online olarak düzenlenecek olan konferansa, sağlık sektörünün öncü isimleri ilham veren oturumları ile geleceğin sağlık temalarını ve trendlerini ele alacak.

SAĞLIĞIN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Konferansta; sağlığın geleceği ile ilgili ufuk açıcı yeni teknolojiler, çığır açan tedavi yöntemleri, CrisPR gen makası, geleceğin hastaneleri, sağlıkta yapay zeka, sanal gerçeklik, robotik uygulamalar, nano-teknoloji, kişiselleştirilmiş tıp, giyilebilir teknolojiler, büyük veri, geleceğin sağlıklı yaşam şehri, koruyucu tıp, OTC'nin geleceği, uzay tıbbı, tıp eğitimi gibi pek çok konuda değerli konuşmacılarla ilham verici oturumlar gerçekleştirilecek. Covid 19 özel oturumunda ise küresel iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve mega trendlerin sağlığa etkisi masaya yatırılacak.

Prof. Melvin Samson, Prof. Dr. Richard A. Lockshin, Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Türker Kılıç, Prof. Dr. Murat Baş, Prof. Dr. Murat Aksoy, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Dr. Michael Marash, Dr. Cem Kınay, Uzm. Dyt. ve Aktivist Dilara Koçak, Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Uzm. Dr. Ayça Kaya, Uzm. Dr. Enes Güler, Uzm. Dr. Bekir Çakmak gibi alanında uzman birçok ismi ağırlayacak olan konferansın diğer konuşmacıları ve detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.