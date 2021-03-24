Makatta ağrı ve yanma neden olur, nasıl geçer? Makat ağrısına ne iyi gelir?

Makatta ağrı ile belirti gösteren hastalıklar sayıca fazladır. Ağrının şiddeti hastalığın şiddetine göre artış gösterebilmektedir. Zorlayıcı ve şiddetli ağrıları anlık olarak hafifletmek için ise bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.

MAKATTA AĞRI NEDEN OLUR?

Makat bölgesi anüs ve rektumun içi veya çevresinden oluşmaktadır. Makatta meydana gelen ağrının bir diğer anal ağrıdır. Makatta ağrı ve yanma durumu pek çok farklı sebepten meydana gelebilmektedir ve pek çok farklı hastalığın habercisi olabilmektedirler. Makatta ağrıya neden olan hastalıklar şunlardır:

Hamilelik ve doğum

Makatta mantar iltihabı

Makatta apse (anal apse)

Makatta ortaya çıkan cilt rahatsızlıkları (sedef, egzema vb)

Makat kanseri

Makatta oluşan siğil

Anüs ve kolon kanserleri

Hemoroid ve basur

Kıl dönmesi hastalığı

Bağırsak iltihapları

Kronik görülen kabızlık

Mide üşütmesi

Uzun süreli hareketsizlik, sürekli oturmak

Makatta çatlak (anal fissür)

MAKATTA AĞRI NASIL GEÇER?

Makatta ağrı çok sancılı bir süreç olabilir. Hatta bazı hastalıklarda hastanın oturması bile zorlaşabilir. Makat ağrısını geçirmek için yapılması gereken ilk şey konunun uzmanı bir doktora görünmektir. Makat ağrılarına genellikle anoskopi ile tam teşhis konulmaktadır. Tam teşhisten sonra ise gerekli tedaviye başlanmaktadır. Ancak eğer dayanılmaz bir ağrı çekiyorsanız doktora gitmeden önce sizi rahatlamaya yarayacak bazı bitkisel tedaviler de bulunmaktadır.

MAKAT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sıcak Suda Oturmak: Makatta ağrı genelde makat kaslarının kasılması sonucunda oluşur. Spazm da denen bu kasılmalar çok ağrı verici olabilmektedir. Sıcak su kasların gevşemesine yardımcı olduğundan makat ağrısına iyi gelebilmektedir. Bu tedavi yöntemi özellikle ilaç ile tedaviyi kaldırabilecek kadar güçlü bünyeleri bulunmayan hastalarda tercih edilmektedir. Oturulacak suyun sıcaklığı ılık olmalıdır ve yaklaşık olarak 5 dakika civarı oturulmalıdır.

Soğuk Kompres: En fazla beş dakika olacak şekilde uygulanan soğuk kompres, özellikle hemoroid tedavisinde ödem çözücü olmaktadır. Genelde sıcak su oturma banyosundan sonra, kıyafetin üzerinden makata buz tutulması önerilmektedir.

Hindistan Cevizi Yağı: Nemlendirici özelliği bulunan Hindistan cevizi yağı, kolaylıkla emilebilmesi sayesinde sık sık tercih edilmektedir. Günde 2 ya da 3 kez kullanılması gerekmektedir. Dikkat edilecek noktalardan birisi de Hindistan cevizi yağının doğal ve saf olması gerektiğidir.

Zeytinyağı: Doğal nemlendiricilerden birisi olan zeytinyağı, makatta ağrı ve yanmayı iyileştirici özelliği bulunan yağlardan biridir. Zeytinyağı kullanılırken bal mumu ile karıştırıldığında daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Zeytinyağı kullanımında saf zeytinyağı bulunmasına dikkat etmek de önemli olmaktadır.

Aloe Vera: Aloe vera hem cildin yenilenmesine yardımcı olması hem de güçlü nemlendirici özelliği ile cilt problemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Ağrı kesici özelliğinin yanında güçlü bir iyileştirici özelliği de bulunan aloe vera, jel hali ile günde 2 veya 3 kere ağrılı bölgeye uygulandığında iyi sonuçlar verebilmektedir. Tıpkı hinsidtan cevizi yağı ve zeytinyağında olduğu gibi aloe veranın doğal olması önem taşımaktadır.

MAKATTA AĞRI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Makata verilen bir diğer isim de anüstür. Anüs vücutta dışkılamanın yapıldığı alan olmasının yanında sindirim sisteminin de sonuna denk gelmektedir. Makatta ağrı pek çok farklı hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle makatta ağrı ve yanma şikâyeti bulunan kişilerin bir doktora görünmesi önemlidir.

Makatta ağrı sorunu yaşayan hastaların gitmesi gereken bölüm genel cerrahi polikliniğidir. Genel cerrahi polikliniğine giden hastalara genelde öncelikle anoskopi uygulanır ve kesin tanı böylece konur. Kesin tanı konulan hastaların tedavi süreci başlar.

HEMOROİD AĞRISI NERELERE VURUR?

Makat çevresinde var olan damarların şişmesi ile oluşan hastalığa basur, diğer adıyla hemoroid denilmektedir. Çoğu zaman neden oluştuğu bilinmeyen hemoroid hastalığı, eksternal ve internal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Toplumda bulunan yetişkinlerde 4'te 1 oranında ortaya çıkan basur. Belirtisiz bir şekilde ortaya çıkabilse de genelde kaşıntı ve sancı belirtileri gösteren zorlayıcı bir hastalıktır. Hemoroid hastalığının ağrısı makat bölgesinde oluşmaktadır. Yumru şeklinde hissedilen bu ağrı bazı vakalarda karın ağrısı, gaz ağrısı gibi de hissedilebilmektedir. Hastalarda hissedilen ağrının şiddeti hastalığın ilerleme seviyesine göre değişebilmektedir.