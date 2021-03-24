Pfizer aşının ardından koronavirüs ilacını da buldu: Oyunu değiştirecek

İLK SONUÇLAR ÇIKMAK ÜZERE

Pfizer'ın baş tıbbi sorumlusu Mikael Dolsten, henüz insanlı ilk aşama testlerinde olan ilaçla ilgili konuştu. Dolsten, "SARS-CoV-2 mutasyona uğruyor ve Covid-19'un küresel çaptaki etkileri devam ediyor. Bu durumda tedavi yöntemlerinin pandemi sırasında ve sonrasında kritik önem taşıyacağı gayet açık" dedi.

Dolsten, çalışmaları sırasında beklenmedik herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, denemelerin ilk sonuçlarının birkaç hafta içinde ellerinde olacağını söyledi.