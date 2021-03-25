Doç. Dr. Erdem Güven meme küçültme estetiğini anlattı

* Meme estetiği ve rekonstrüktif cerrahisiyle ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz?

Doç. Dr. Erdem Güven: Yaklaşık 20 yıldır bu konuda bilimsel çalışmalar ve ameliyatlar yapıyorum. Özel ilgi alanım; kanser sonrasında yeni meme yapımı. Tabii ki bu alanda başarılı olabilmek, memeye yönelik tüm estetik işlemlere en ince detayına kadar hakim olmayı gerektiriyor.

* Normalden büyük boyuttaki memeler, ne gibi problemlere yol açabiliyor?

Doç. Dr. Erdem Güven: Büyük memeye sahip bireyler, günlük yaşama adapte olabilmek için mücadele vermek zorunda kalıyor. Üst bedenleri ile alt bedenleri farklı olduğundan istedikleri kıyafetleri giyemedikleri gibi, günlük alışverişte de zorlanıyorlar. Spor yapmakta da zorlandıklarını belirten bu bireyler ayrıca yaz aylarında meme altında terleme, koku ve deride alerjik egzama ile savaş verdiklerini söylüyor.

ZAMAN İÇİNDE PSİKOLOJİK PROBLEMLER ORTAYA ÇIKAR

* O zaman büyük meme bir sağlık sorunudur diyebilir miyiz?

Doç. Dr. Erdem Güven: Evet, meme büyüklüğü genellikle genetik faktörlerden kaynaklanan ve ergenlikle birlikte meme gelişiminin hızla ilerlemesiyle erken yaşlardan itibaren görülebilen bir rahatsızlıktır. Büyük memeleri olan bireylerde özellikle 14-15 yaşından itibaren omurga ve sırt ağrıları oluşur. Kişiyi öne doğru çeken ağırlığın etkisiyle günlük hayatta postür (duruş) bozuklukları da sıklıkla görülür.

* Peki memelerini küçültmezlerse ne olur?

Doç. Dr. Erdem Güven: Bu bireylerin meme küçültme ameliyatından kaçarak yaşadıkları her yıl, omurgada belli düzeylerde eğrilme meydana gelir, kalıcı boyun ve bel deformiteleri oluşabilir. Boyun fıtıkları, omurga kaymaları, kronik sırt ağrıları, sürekli sırt ve boyun tutulması, kas spazmları şeklinde ortaya çıkabilen ve günlük yaşam konforunu bozan semptomlarla devamlı karşılaşan bireylerde zaman içinde psikolojik problemler de ortaya çıkar.

OKUL VE İŞ YAŞAMINDA BAŞARISIZLIĞA YOL AÇABİLİR

* Bu sorunu yaşayan kişilerde 14-15 yaşından itibaren omurga ve sırt ağrıları oluştuğunu söylediniz. Peki meme küçültme ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Doç. Dr. Erdem Güven: Çok büyük memelere sahip bireylerde 16 yaşından itibaren seçici davranılarak yapılabilir. Standart yaklaşımda ise bu ameliyat 18 yaşından sonra meme büyüklüğü olan herkese uygulanabilir.

* Siz genellikle hastalarınıza bu ameliyatı ne zaman yaptırmalarını öneriyorsunuz?

Doç. Dr. Erdem Güven: Ortaya çıkabilecek sosyal, fonksiyonel ve ergonomik bozuklukların iskelet sisteminde ve kişinin psikolojik yapısında kalıcı bir tahribata yol açmadan, erken yaşlarda ameliyatın yapılmasından yanayım. Çünkü büyük meme sorunu, kişinin iş ve okul başarısını da önemli oranda etkileyebiliyor. Arkadaşlarının baskısından ve alaycı yaklaşımından korkarak okula gitmek istemeyenler, derslerinde başarısızlık yaşayanlar var. Oysa meme büyüklüğü rahatsızlığı, çok basit ve konforu bozmayan bir ameliyatla kolayca giderilebilir.

BAŞARI ORANI ÇOK YÜKSEK

* Ameliyattan da bahseder misiniz biraz? Basit bir operasyon olduğunu söylediniz...

Doç. Dr. Erdem Güven: Evet, meme küçültme ameliyatları tecrübeli ve başarılı plastik cerrahlar tarafından kolaylıkla yapılabilen ve başarı oranları oldukça yüksek ameliyatlardır. Özellikle meme konusunda yoğun çalışan plastik cerrahlar, kişiye uygun teknikler kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirir.

* Hastanın ameliyat sonrasında normal yaşama dönme süresi nedir?

Doç. Dr. Erdem Güven: Ameliyattan 3-4 gün sonra normal yaşamlarına tamamen dönebilirler. 7-10 gün içinde, ağır işlerde çalışıyor olsalar dahi işlerine yeniden başlayabilirler. 2 hafta gibi kısa bir sürede isterlerse spor da yapabilirler.

* Ağrılı bir süreç yaşamaktan korktukları için bu ameliyattan uzak duranlar da var. Operasyon sonrasında çok ağrı oluyor mu?

Doç. Dr. Erdem Güven: Memeler vücudun dışında konumlanır ve içinde hayati bir damar, sinir ve organ bulunmaz. O nedenle oluşan ağrı kolaylıkla tolere edilebilir düzeydedir. Ameliyata önyargıyla yaklaşan hastalarımızda dahi nekahet döneminin çok ağrılı olmadığını, iyileşmenin de hızla oluştuğunu görüyoruz. Bu ameliyatı olan bireyler, uzun dönemde yaşadıkları rahatlıkla bizlere defalarca kez teşekkür ediyor. Yüz güldüren ameliyatların başında gelen meme küçültme cerrahisiyle, mutlu bireyler kazanıyoruz.