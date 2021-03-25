Maydanozgiller ailesinden Havucun faydaları nelerdir? Havuç zayıflatır mı, ne işe yarar?

Orta Asya kökenli olan havuç, maydanozgiller ailesinden kök bir bitkidir ve kırmızı, sarı, mor hatta siyah renklerinde bile yetişebilmektedir. Birçok çeşidi olan havucun günümüzde en bilinen ve tüketileni turuncu renkli olanıdır. Havuç, toprağın altında yetişen bir bitki olduğu için topraktaki tüm yararlı mineral ve besinleri kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bu yüzden uzmanlara göre havucun her gün tüketilmesi ve vücudun günlük olarak ihtiyaç duyduğu bu vitamin ve minerallerin karşılanması gerekiyor. Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak tüketilen havuç, sadece hastalıkları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda cilt ve vücut güzelliği de sağlıyor.

Havucun kalorisi ve besin değeri

100 gram havuçta yaklaşık olarak 40 kalori içermektedir.

Yani 1 küçük boydaki havuçta 10 kalori olduğu söylenebilir.

Havucun %90'ı sudan oluşuyor ve bu sayede düşük yağ oranı içeriyor.

Beta karoten formundaki A vitamini açısından zengin bir bitkidir.

100 gramında yaklaşık 33 mg kalsiyum içeren havuç vücut sağlığını korumaya katkı sağlıyor.

Sebzelerin çoğunda olduğu gibi havuçta yüksek oranda lif içeriyor. Günlük lif ihtiyacınızı sağlıklı bir yolla karşılamanızı sağlıyor.

Demir, magnezyum, yüksek oranda potasyum, çinko ve fosfor içeriyor.

B grubu vitaminlerinden olan B6 ve B12 vitaminlerini içermektedir.

Cilt sağlığını koruyan A, E, D ve K vitaminlerini içerir.

Havucun faydaları nelerdir?

Göz sağlığını korur: Havucun belki de en bilinen özelliklerinden biridir. Havucun içerisindeki beta karoten maddesi, siz havucu tükettiğiniz zaman karaciğerinizde A vitaminine dönüşür. A vitamini ise gözünüzdeki retina için çok faydalı ve gereklidir. Havuç tükettiğiniz zaman ışığın az olduğu ortamlarda bile görmenizi kolaylaştıran gözdeki 'rodopsin' maddesi oluşur. Aynı zamanda en yaygın göz hastalıklarından olan katarakt ve sarı nokta problemlerine karşı havuç tüketimi koruyucu bir etki sağlamaktadır.

Cildi güzelleştirir: Havucun içeriğindeki besinler cilt sağlığı açısından da oldukça gerekli ve önemli besinlerdir. Bu yüzden 'havucun cilde faydaları' saymakla bitmiyor. Beta karoten vücuttaki yaraların iyileşmesini sağlayıcı bir etki sağlar ve vücudunuzdaki yaralardan kaynaklı bir enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, ciltteki aşırı sebum üretimine bağlı olarak yüzde veya vücutta oluşan akneler için dermatologlar A vitamini kullanımını önerir. Düzenli olarak havuç tüketerek bu A vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir, akne gibi cilt problemlerine karşı önlem almış olabilirsiniz.

Hamilelere tavsiye ediliyor: Hamilelikte havucun faydaları konusu en çok merak edilenlerden biri. Anne adaylarının düzenli olarak beslenme rutinlerine havucu katmaları tavsiye edilir. Havuç kan şekerini azaltır ve diyabet risklerinin önüne geçer. Hamilelikte alınan aşırı kilolara karşı vitamin ve mineral desteği sağlayarak enerjik olmanızı sağlar.

Cinselliğe etkileri: Havucun çok bilinmeyen özelliklerinden biri de havucun cinselliğe faydaları konusudur. Havuç, cinsellik hormonlarını aktive edici bir etki sağlayarak cinsel gücün artmasını sağlamaktadır. Bu etkiyi alabilmek için özellikle havucun suyunun tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Cinsel dürtüleri arttıran havuç iktidarsızlık gibi cinsellik problemlerine karşı savaşmaktadır.

Zayıflatıyor: Şeker içerdiği için tüketilmekten kaçınılan havucun içermekte olduğu doğal şeker vücut için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Şeker hastalarına bile tavsiye edilen havucun içerisindeki şeker işlenmemiş ve doğal olduğu için havuç tüketmekten çekinmenize gerek kalmaz. Ayrıca havuç yüksek oranda lif içeren bir besindir. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığınızın düzene girmesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ile kabızlığı önler. Bu da yiyeceklerin yağa dönüşmesini engelleyici bir katkı sağlar. Yani hiçbir besinde olmadığı gibi direkt olarak zayıflatıcı değildir ancak dolaylı yoldan diyet süreçlerinde zayıflamaya katkı sağlayan bir besindir.

Havucun zararları nelerdir?

Havuç diğer besinlerde de olduğu gibi aşırı tüketildiğinde vücudunuz için faydalı olmaktan çıkıp bir takım yan etkilere sebep olabilir. Aşırı havuç tüketildiğinde içerisindeki beta karoten maddesi vücutta bir takım lekelenmelere neden olabilmektedir.

Patates, çilek, hardal gibi besinlere alerjisi olanların dikkatli tüketmesi gerekir. Bu besinlerde bulunan alerjenlere benzer alerjen maddeler havuçta da bulunmaktadır. Alerjiniz yoksa havuç tüketmenizde bir sakınca yoktur.