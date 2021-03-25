Mucize meyve İğdenin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? İğde nerede yetişir, şeker hastalığına faydası nedir?

İğdenin diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolama gibi bir özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde ise yetiştiği toprağın verimli olup olmamasını ayırt etmez ve çoğu ortamda yetişebilir. Yaz ve kış aylarında yeşil kalabilen yaprakları vardır ve çok sıcak havalara karşı da oldukça dayanıklı bir bitkidir. İğde meyvesi yaklaşık bir zeytin büyüklüğündedir ve genellikle kahverengi olur. Uzmanların birçok çeşit hastalığa karşı tüketilmesini tavsiye ettiği iğdenin sayısız faydası bulunmaktadır.

İğdenin kalorisi ve besin değeri

İğde 100 gramında yaklaşık 120 kalori içerir.

1 adet zeytin büyüklüğündeki iğde ise 3 kaloridir.

Her meyvede olduğu gibi şeker içerir.

İğdenin 100 gramında yaklaşık 3 gram lif bulunur. Bu yüzden hazımsızlık sorunlarını çözer.

Vücut için gerekli minerallerden olan sodyum, fosfor, potasyum içermektedir.

İğde protein içeren nadir meyvelerdendir.

Bol miktarda A ve C vitaminleri içerir.

İğdenin faydaları nelerdir?

İğdenin en bilinen özelliğinden biri böbrek rahatsızlıklarına karşı iyileştirici etkileridir. Özellikle böbrek taşı ve kumu gibi sorunlarda iğdenin yalnızca kendisini yemekle kalmayıp çekirdekleri ile beraber kaynatarak çayını da yapabilirsiniz. Böbrek hastalıklarına sahipseniz bol bol ve düzeni bir şekilde iğde tüketmenizde fayda vardır.

Uzmanlar, omega yağı türevlerinin vücuttaki önemine sıklıkla dikkat çekiyorlar. İğde, içeriğinde yüksek miktarda omega 7 yağı içermektedir. Bu özelliği sayesinde vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve yaşlanma karşıtı olarak da bilinen kolajen miktarınızı arttırır.

Yağlı ve bol karbonhidratlı yiyecekler tükettikten sonra hissedilen şişkinlik, hazımsızlık hissi gibi sorunlarda iğde tüketebilirsiniz. İğde, mideyi rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırır.

Kronik öksürük, bronşit, alerjik öksürük gibi sorunlarda iğde tüketmeniz tavsiye edilir. Özellikle iğdenin yaprağını ve meyvesini birlikte kaynatarak çayını hazırlayabilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak günde 1 kere tüketerek öksürüğünüzü azaltmanız mümkündür.

İğde kalp ve damar sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir. Karaciğerin toksin maddelerden arınmasını sağlar ve kötü kolesterol seviyesinin azalmasını sağlayarak damar tıkanıklığı gibi rahatsızlık risklerinin önüne geçer.

Narenciye grubu gibi C vitamini içeren iğde, kışın tüketildiğinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Soğuk havalarda oluşabilecek nezle, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncinizi arttırır.

Bağırsak sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Vücudun aşırı su kaybına sebebiyet veren ishal gibi rahatsızlıklarda iğde tüketilmesi tavsiye edilir.

İğdenin cilt ve deri problemlerine karşı da iyileştirici bir etkisi vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde ve stresli dönemlerde görülen egzamayı giderir.

'İğde şekeri yükseltir mi' sorusu sıklıkla merak edilir ancak iğdenin içeriğindeki şeker miktarı azdır ve doğal yapıda bir şekerdir.

Özellikle uzak doğuda cilt problemlerine karşı sıklıkla kullanılan iğde, güneş yanıkları, yara izleri, deri hastalıkları gibi sorunlarda iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Diyet yapanların merak ettiği 'İğde zayıflatır mı' sorusuna gelecek olursak, yapılan çalışmalara göre iğdenin yağ yakımını kolaylaştırıcı etkileri olduğundan bahsedilmiştir.

İğde nasıl tüketilir?

İğdenin en yaygın tüketim şekli dalından toplanan meyvenin taze olarak tüketilmesidir.

Ayrıca iğde ağacından çiçeklerini toplayarak suda haşlayabilir, hoş aromalı bir çay elde edebilirsiniz. İğde ağacının çiçeklerinin kokusunun da şifalı olduğu, hatta zihin açıcı bir etkiye sahip olduğu söylenmektedir.

İğde çiçeği ve yapraklarını birlikte kaynatarak dilerseniz çay olarak değil komposto yaparak da tüketebilirsiniz.

'İğdenin kabuğu yenir mi' sorusu sıklıkla merak edilir. Ancak iğdeyi taze olarak tüketirken kabuğunu soyarak tüketmeniz gerekir.

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