Karbonatın faydaları nelerdir, zararı var mıdır? Karbonat neye, hangi hastalıklara iyi gelir?

Karbonat aslında kimyasal bir madde sayılmaktadır. Asit ve bazların bir tür bileşimi ile oluşan tuzdur. Görüntü olarak da tuza benzeyen karbonatın tadı yok denilebilir. Bilinmeyen pek çok faydası bulunur ve aslında her evde bulunması gereken ekonomik ve çok amaçlı bir malzemedir. Cilt için pek çok farklı faydası olan karbonatın son günlerde su ile karıştırılarak içilmesi sonucunda vücuda sağladığı faydalar da merak edilen bir konu olmuştur. Bu mucizevi beyaz tozu kullanarak siz de birçok alanda faydasını görebilirsiniz. Az miktarda ve aşırıya kaçmadan tüketilmesi noktasına da dikkat etmeniz önerilmektedir.. İşte karbonat ile ilgili ayrıntılar.

Karbonatın faydaları nelerdir?

Karbonatın mideye faydaları belki de en çok bilinen özelliklerinden biridir. Mide asit düzeyini dengeleyici bir özelliği olan karbonat, mide yanması, ülser gibi mide problemlerine karşı oldukça etkili bir malzemedir. Yarım çay kaşığı karbonatı 1 bardak suda iyice karıştırdıktan sonra bu suyu içebilirsiniz. Midenizde sağladığı rahatlamayı kısa sürede göreceksiniz.

Karbonatın en sık kullanım şekli suyla karıştırılarak kullanma yöntemidir. Karbonatı su ile karıştırarak cildinize bir pamuk yardımı ile uygulayabilirsiniz. Karbonatlı su, sinek ve böcek ısırması sonucunda kızaran ve kaşınan bölgelerde çok etkilidir. Kaşıntı ve acınızı kısa sürede dindirir. Ciltteki toksinleri nötrleyici bir özelliği vardır. Cildin bozulan pH dengesi için de karbonatlı su kullanabilirsiniz. Pul pul dökülen ve hassasiyet gösteren bölgeleri karbonatlı su ile yıkayabilirsiniz.

Diş beyazlatma amaçlı sıklıkla kullanılan karbonatın ağız sağlığını destekleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bir çileği ezerek karbonat ile karıştırarak dişlerinize sürebilirsiniz. Biraz bekledikten sonra ağzınızı bol su ile yıkayın ve dişlerinizi fırçalayın. Haftada 1 kez bu yöntemi kullanarak diş tonunuzun beyazlamasını sağlayabilirsiniz.

Karbonatın doğal bir asit giderici özelliği vardır ve buna bağlı olarak pH dengeleyici bir etkisi de bulunmaktadır. Bu etkisinden faydalanmak için karbonatlı suyu sadece cilde uygulayarak değil içerek de faydalanmanız mümkündür. Günde 1 kez içeceğiniz karbonatlı su ile vücudunuzdaki pH değerini dengeleyebilirsiniz. Karbonatın vücuttaki iltihaplanmaları engelleyici bir özelliği de vardır.

Kimyasal maddeler içeren ve vücudun pH dengesini bozan sabunlar yerine karbonat kullanılabilir. Karbonatı vücut temizliğinde kullanabileceğiniz gibi yıkandığınız suya katarak da kullanabilirsiniz. El ve ayaklarınızda aşırı terleme sorununuz varsa bu yöntemi kullanmanız özellikle tavsiye edilir. Karbonat ile temizlediğiniz el ve ayaklarınızdaki aşırı terleme sorunları azalacaktır.

Kilo vermek isteyenler 'karbonatlı zayıflatır mı' sorusunu merak etmekte ve sıklıkla sormaktadır. Karbonatlı suyun vücuttaki asidin atılmasını sağlayıcı etkisiyle zayıflamaya katkısı olabilmektedir. Çünkü gün içerisinde tükettiğiniz şeker ve karbonhidratlı yiyeceklerden dolayı vücudunuzda asit birikimi oluşur. Karbonatlı suyun kilo verme sürecinde bu asidi giderici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olarak karbonatın metabolizma hızlandırıcı bir etkisi de bulunmaktadır.

Karbonatın zararları nelerdir?

Karbonat evinizde, cildinizde ve temizlik amaçlı kullandığınız alanlarda güvenle kullanabileceğiniz bir üründür. Karbonat kullanımı sonucunda herhangi bir toksik etkisi yoktur.

Ancak gıda olarak tüketilecekse 'fazla karbonatın zararları' söz konusu olabilir. Sodyum açısından zengin olan karbonatın aşırı tüketilmesi vücuttaki potasyum seviyesini etkileyebilir ve potasyum eksikliğine yol açabilir.

Vücudunuzda ödem problemi varsa kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Aynı şekilde yine miktara dikkat etmeden aşırı karbonat tüketildiğinde vücudunuzdaki asit baz dengesinin bozulması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durum da mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi etkilere sebep olabilmektedir.

Her besinde olduğu gibi karbonat içinde kullanım miktarı önemli bir etkendir.

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