Mucize meyve muzun faydaları nelerdir? Muzun iyi geldiği hastalıklar ve besin değeri

Muzun faydaları, sık tüketilen bir meyve olması nedeniyle sıkça araştırılıyor. İnsanlar muzun sarı tenli olduğunu düşünürken, renkleri yeşilden (olgunlaşmamış) sarıdan (olgun) kahverengiye (olgunlaşmamış) dönüşür. Bir ağaca benzese de muz aslında bir bitkidir. Muz bitkisi 15 metreye kadar büyür ve zambak ve orkide ile aynı aileye aittir. Muzlar 50-150'lik salkımlar halinde büyür ve muzlar, bir seferde 10-20'lik "eller" olarak bilinen salkımlar halinde gruplanır. En popüler muz türü, iri, sarı, pürüzsüz tenli tatlı muz çeşididir. Daha büyük, yeşil muzlar plantain olarak bilinir. Tüm bu muz türlerinin çeşitli faydaları ve iyi geldiği rahatsızlıklar vardır. Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre muzun faydaları nelerdir ve muz neye iyi gelir?

Muzlar, genellikle pişirildikleri veya kızartıldıkları için sebzelere benzer şekilde hazırlanır.

Beslenme ile ilgili önemli noktalar: muzun faydaları

Muzlar mükemmel bir potasyum kaynağıdır ve B6 vitamini, lif ve karbonhidrat ve bir miktar C vitamini sağlar.

Çoğu meyveden daha düşük su içeriğine sahip olduklarından, muzlar tipik olarak daha fazla kaloriye ve diğer tropikal olmayanlara kıyasla daha yüksek şeker içeriğine sahiptir.

100 gr porsiyonda 81 kcal,

20.3 gr karbonhidrat,

1.4 gr lif ve

18.1 gr doğal şeker vardır.

Olgunlaşmamış muzlar daha yüksek nişasta içeriğine sahiptir.

Muzlar, özellikle potasyum olmak üzere değerli mikro besinlerle yüklüdür. Potasyum, vücuttaki en önemli elektrolitlerden biridir ve kan basıncını düzenlemede kilit bir faktör olan sıvı dengesinin yanı sıra kalp işlevini de düzenlemeye yardımcı olur. Muz gibi potasyum açısından zengin gıdaların kan basıncını düşürmedeki ve kalp hastalıklarına ve felçlere karşı korunmadaki etkinliği, önemli bilimsel kanıtlarla kabul edilmiş ve desteklenmiştir.

Besin değeri yüksek:

Muzlar vitaminler, mineraller, lifler ve basit şekerle doludur. Yağ / kolesterol içermezler. Muz, zengin bir B6 vitamini, folat, C vitamini, magnezyum, potasyum ve karbonhidrat kaynağıdır. Mideyi uzun süre tok tutmak için bir muz yeterlidir.

Hastalıkları kontrol etmeye yardımcı olur:

Magnezyum ve potasyum açısından zengin olan muz, optimum kan basıncının korunmasına yardımcı olur, kalbi korur ve kemik sağlığını destekler.

Mide dostu:

Asit oluşumuyla savaşır (antiasit etkiye sahiptir) ve ayrıca mide zarını ülserden korur. Muz ayrıca mideyi, gastrointestinal rahatsızlıklara neden olan dost olmayan bakterilere karşı korur.

İshal tedavisine yardımcı olur:

Muz, bir bağlayıcı madde olarak çalıştıkları için gevşek dışkı (ishal) için iyi bir ev ilacıdır. İshal, vücudu kurutur ve bazı hayati elektrolitleri parçalar. Muz, bu kayıp besin maddelerinin geri kazanılmasına yardımcı olur.

Antrenman sonrası atıştırmalık:

Özellikle yorucu aerobik egzersizlerden sonra ideal bir egzersiz sonrası besindir. Anında enerji sağlayan basit şekerler ve bir antrenmandan sonra kasların en çok ihtiyaç duyduğu potasyum içerir.

Cilt hastalıklarını iyileştirir:

Muz kabuğunun içindeki beyaz astar, sedef hastalığı, akne ve diğer cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için bilinen bir çare. Muz kabuğunun ayrıca siğillerin ve küçük yanıkların tedavisinde kanıtlanmış etkisi olduğu bilinmektedir.

Dişleri beyazlatır:

Muz kabuğunun içi, sarı dişleri beyazlatmanın etkili ve ucuz yoludur. Muz kabuğunun iç kısmını yaklaşık 2 dakika nazikçe ovalamak beyaz ve parlak dişlerin istenilen etkisini verecektir.