Rhinoplasty School’dan canlı cerrahi eğitimi

Burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatı olarak bilinen "rinoplasti" alanında dünyanın sayılı cerrahları arasında yer alan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, tecrübelerini Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle hem Türkiye hem de dünyadaki genç meslektaşlarıyla paylaşıyor.

ULUSLARARASI SAYGINLIĞI VAR

Dr. Şeneldir, 2012 yılında 17 katılımcıyla başlayan projesinin geldiği noktayı şöyle anlatıyor: "İnanarak başladığımız yolculuk, zaman içinde uluslararası saygın bir kimlik kazandı. İstanbul'dan Van'a, Diyarbakır'dan İzmir'e Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitimlerimize dünyanın farklı ülkelerinden meslektaşlarımız da büyük ilgi gösteriyor. Bu hem benim için hem de ülkem adına gurur verici. Bu geleneği yurt içi ve yurt dışında sürdürmeye devam edeceğiz."

YOLUMUZ UZUN

Op. Dr. Süreyya Şeneldir, bugüne dek 3 bine yakın kulak burun boğaz ve plastik cerrahi uzmanının eğitim aldığı Rhinoplasty School projesinin yıllardır edindiği tecrübeleri meslektaşlarıyla paylaşma fikriyle ortaya çıktığını söylüyor: "Bilgi ve tecrübelerimi henüz mesleğinin başında olan, araştıran, yeniliğe açık meslektaşlarımla paylaşmak hayalimdi. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada, sadece ülkemizdeki meslektaşlarımla değil dünyadaki meslektaşlarımla bir araya geliyorum bu toplantılar sayesinde. Tabii yolumuz daha uzun. Eğitimlerimize olan yoğun ilgi bizi daha da motive ediyor."