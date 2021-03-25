Sol kol uyuşması belirtileri nelerdir, neden olur? Sol kol uyuşması kalp krizi belirtisi mi?

Sol koldaki uyuşmaların nedenleri sinir sıkışması ve boyun fıtığına bağlı sinir hasarlanmasıdır. Görülen ağrı çok şiddetli olmayabilir; medikal yardım alma ihtiyacı hissettirmeyebilir. Muayene esnasında hastalar huzursuz ve solgun olurlar, cilt yüzeyi soğuktur ve oksijen eksikliği sebebiyle dudak kenarlarında mavimsi renk tonu görülebilir. Peki Sol kol uyuşması neden olur, belirtileri nelerdir? Sol kol uyuşması tedavisi nasıl olur?

SOL KOL UYUŞMASI NEDEN OLUR?

Boyun kısmında başlayan ve kola doğru giden sinirler ağrı ve uyuşmanın nedeni olabilir. Eğer boyunda, omurgadan çıkan kısımda bir sorun varsa sinir de etkilenebilir ve belirtileri el ya da kol kısmında görülebilir. Muayene esnasında doktor el kısmında hangi parmakların etkilendiğine bakar. Çünkü hangi sinirin problemli olduğuna oradan öğrenir.

Bu tür rahatsızlıkların çok yaygın görülen nedeni boyunda görülen dejeneratif eklem rahatsızlığıdır. En çok 5. ve 6. omurlarda dejeneratif değişimler görülür. Sonucunda ise elin baş parmağında, işaret parmağında, orta parmağında; omuzun, kolun ve ön kolun dış bölgelerinde uyuşmalar meydana gelebilir.

Çamaşır, bulaşık, örgü, klavye kullanımı gibi işlerde yani elimiz fazla kullandığımız işlerde el bileğinde ağrı olur ve bu durum genellikle kadınlarda görülür. Sol kolda çok sık görülen diğer bir sinir sıkışması çeşidi de elimizin son iki parmağı, yüzük ver serçe parmakların hissini sağlayan sinirin dirsek kısmında sıkışmasıdır. Sağ elini kullananlarda genellikle sol kolda sinir sıkışması görülür. Bu da dirseği çok sık dayama sonucu görülür. Kola gelen sinirlerin omuzda sıkışması ya da hasarlanması kolda farklı yerlerde uyuşma, karıncalanma olarak kendini hissettirir.

Çok sık görülen diğer bir neden ise boyun fıtıklarıdır. Boyundan çıkan sinirler kol bölgesine dağılır. Orta boyun kısmı fıtıklarında kolda uyuşma, karıncalanma ya da güçsüzlük şeklinde şikayetler görülebilir. Boyun fıtığına bağlı olarak gelişen kol uyuşmasında boyun hareketleri uyuşma şikayetlerini artırır. Boynun sol kısmındaki fıtıklar sol kolda şikayetlere neden olabilir. Bazı durumlarda sol kolun kanlanmasına neden olan ana damarın omuz kısmında sıkışması sonucunda kolda uyuşma ve karıncalanma hissedilebilir. Çok nadir görülen sağ beyindeki tümör, damarsal bozukluklar ve düşük kana bağlı her tür zarar hastalık sol kol ve bacakta karıncalanma ve beraberinde güçsüzlüğe neden olur.

Sol kol uyuşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Omurilik kanal daralması

Bel fıtığı, beyin ve omurilik tümörleri

Beyin kanamaları ve damar tıkanıklıkları

Beyin enfeksiyonları

Şeker hastalığı

Kanser metastazları

Bacak kırılması

Huzursuz bacak sendromu

Psikolojik nedenler

Vitamin eksikliği

Dolaşım bozuklukları

Migren ve romatizma hastalıkları

Sürekli aynı pozisyonda kalmaktan dolayı oluşan ağrılar

Uyuşma çeşitleri

SOL KOL UYUŞMASI NASIL GEÇER?

Vücutta uyuşma hissiyatı sinir hücrelerinin aşırı bir şekilde uyarılması ya da hasar görmesi sonucu oluşur. Uyuşma hissi genellikle; el, ayak, bacak, kol ve vücudun diğer bölümlerinde görülebilir. Uyuşmanın hangi bölgede olduğu değil ne kadar şiddetli olduğu büyük önem taşır. Uyuşan bölgede o bölge yokmuş gibi bir his yaratır. Sol kol uyuşması ve karıncalanması olarak hissedilebilir. Yanıcı ağrılarla rahatsızlık hissi veren uyuşma beyin kısmında gerçekleştiğinde vücudun sağ veya sol kısmında uyuşma meydana gelir. El ve ayaklarda meydana gelen uyuşmalar ağrı ve yanma olarak kendini gösterir.

Sol kol uyuşması tedavisinde doktorunuz, uyuşukluğun sebebini bulmak için belirtileriniz ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla tedaviye başlamadan önce sebebini doğrulamak için farklı testler gerekebilir.

SOL KOL UYUŞMASI BELİRTİLERİ

Boyun, sol kol, el ve parmaklarda ağrı, karıncalanma ve uyuşmalar meydana gelebilir. Böyle şikayetleriniz varsa ihmal etmeden nöroloji polikliniklerine başvurmalısınız. Hastalığın nedeni bulunduktan sonra bu nedene yönelik medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahele ile tedavi edilir.

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