Erişkin nüfusun yüzde 22’si reflü hastası olabilir

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesiyle ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Habiboğlu, erişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 22'sinde reflü görülebileceğini belirterek, "Reflü hastalığı genellikle göğüs ağrısına neden olduğu için kalp veya göğüs hastalıkları ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Reflü'nün en yaygın tipik belirtisi göğüs bölgesinde yanma hissidir. Diğer reflü belirtileri arasında midede yanma, ekşime ve ağızda acı bir tat hissedilmesidir. En sık görülen atipik reflü belirtileri arasında sinüzit, kuru öksürük, ağız kokusu, seste kısılma ve diş çürümesi gibi bulgular görülmektedir" dedi.



SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURULMALI

Reflü tedavisinde en mühim etkenin yaşam tarzının değişmesiyle başladığını söyleyen Habiboğlu, "Özellikle tanı konan hastalarımızın sigara ve alkolden uzak durması gerekmektedir. Bunların yanı sıra baharatlı yiyecekler, fast-food gıdalar, kızartmalar, domatesli ve salçalı yiyecekler, soğan, sarımsak, çikolata ve kahve tüketmekten mutlaka kaçınılmalıdır" dedi.