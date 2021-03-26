Hormon testi nasıl yapılır? Hormon testi nedir, sonuçları ne zaman belli olur?

Vücudumuzdaki bazı organların çalışmasını düzenleyen ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan maddelere genel olarak Hormon adı verilir. İç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonlar kana geçerek organların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Vücudumuzdaki pek çok rahatsızlığın temelinde hormon bozuklukları yatar. Hormonların fazla salgılanması ya da az salgılanması organların işleyişini etkiler.

HORMON TESTİ NASIL YAPILIR?

Zannedildiği gibi tek bir hormon testi yoktur. Her organın çalışmasını etkileyen hormonlar farklıdır bu yüzden her hormon için ayrı bir test yapılır. Genel olarak hormon testi kan örneği üzerinden yapılır. Hormonların kan içindeki durumu incelenir. Zaman zaman vücudun farklı yerlerinden alınan vücut sıvılarından da hormon testi yapılabilir. Hormon testinin ne üzerinden yapılacağı rahatsızlığa göre farklılık gösterir. Rahatsızlığın tanısı hormon testi sonuçlarına göre konur. Tedavi sürecinin planlanmasında da yine hormon testi sonuçları rol oynar.

HORMON TESTİ AÇ KARNINA MI YAPILIR?

Hormon testi yaptırması gerekenlerin en çok merak ettiği şey "Hormon testi ne zaman yapılır?" sorusunun cevabıdır ancak bu sorunun net bir cevabı bulunmaz çünkü hormon testinin ne zaman yapılacağı da hangi hormon testinin yapılacağına göre farklılık gösterir. Genel kabul hormon testlerinin sabah aç karnına yapıldığı yönündedir. Mesela biyokimyasal testlerin çoğu ve tiroid hormon testi için hastanın karnının aç olması gerekir.

Bazı hormon testleri hem aç karnına hem de tok karnına yapılabilir. Kadınlarda adet döngüsü düzensizliğinde ya da anormal tüylenme durumlarında yapılan hormon testleri için açlık tokluk değil de adet döngüsü dikkate alınır. Hatta yine kadınlarda prolaktin hormonunun incelenmesi için yapılacak hormon testinde adet döngüsü önemli olduğu gibi bir gün önce cinsel birleşme yaşanmamış olması da gerekmektedir. Rahatsızlığınıza göre testten önce aç mı tok mu olacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

ADETLİYKEN HORMON TESTİ NASIL YAPILIR?

Kadınlarda adet düzensizliği ve tüylenme için hormon testi istenebilir. Kadın hastalıkları, adet düzensizliği ya da tüylenme için hormon testlerinin zamanı adet döngüsüne göre belirlenir. Adet döneminde kadınların vücudundaki işleyiş neredeyse tamamen farklılık gösterdiği için hormonların durumu da değişken olur. Kadınlarda hormon testi genelde adet kanamasının başladığı gün ile biteceği gün arasında ama genel olarak adetin ilk günlerinde yapılır.

HORMON TESTİ SONUÇLARI NE ZAMAN ÇIKAR?

Hormon testinin sonuçları ölçülen hormonun kandaki seviyesini ortaya çıkarır. Hormon testlerinin sonuçlarının süresi de yapılan testin türüne göre farklılık gösterir. Bazı hormon testlerinin sonuçları saatler içinde çıkabilirken bazılarının sonuçları günler sürebilir.

HORMON TESTİ SAĞLIK OCAĞINDA YAPILIR MI?

Rutin olarak istenen hormon testlerinin çoğu hemen her sağlık merkezinde yapılabiliyor ancak bazı özel hormon testleri için belli başlı sağlık merkezlerine gidilmesi gerekiyor. Sağlık ocaklarında kan alındığı biliniyor ancak hormon testi için sağlık ocağı zaman zaman yeterli olmayabilir. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi bağlı olduğunuz aile hekimliğinden alabilirsiniz. Yapılacak hormon testi sağlık ocağının imkanlarını aşacak olursa aile hekimi en yakın sağlık merkezine yönlendirme yapacaktır.