İngiltere varyantının tespit edildiği köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için köyde mutasyon tespit edilen hanelerin karantina altına alınmasına karar verdi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanmaktadır. İlçemizde görülen mutant virüs örneği İngiltere varyantıdır. İlçe merkezinde ve bilhassa Yamaç köyümüzde görülmüştür. Yamaç köyümüzde vaka görülen evler karantinaya alınmış, ilk ve orta okulumuzda 10 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet ve taziyeler konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz" denildi.