Basit bir bağırsak hareketi problemi olarak görünse de gerek sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissettirmesi gerekse şiddetli karın ağrılarını ve yüksek ateşi beraberinde getirmesiyle ishal, günlük yaşamı ciddi oranda etkileyen rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan insanın başına gelebilen ishalin tedavisinde yeme içme değişikliğinin ne kadar önemli olduğu biliniyor. İshalken yenmesi gereken şeyler kadar ishalken yenmemesi gereken şeyleri bilmek de oldukça önemli. Peki, İshali ne durdurur? İshalken ne yemeli ve ne yememeli?

Gün içerisinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetme ve dışkının sıvı hatta sulu olması durumuna ishal denir. Sindirim sisteminin son halkası olan kalın bağırsaklardaki sıvı emiliminin yeterli oranda yapılamaması dışkının sulu kalmasına, dolayısıyla ishale neden olur. Vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olması ishalin tedavisinin merak edilmesine neden oluyor. İshal tedavisinin en önemli noktalarını sizler için derledik.

TEHLİKELİ İSHAL BELİRTİLERİ NELER?

İshal çok sık görülen ve genelde zararsız olarak tanımlanabilecek bir rahatsızlıktır. Öyle ki çoğu zaman doktora gitmeye bile gerek duyulmadan evde beslenme düzeninizde yapacağınız değişikliklerle atlatılabilir. Bunun yanında ishali tehlikeli olarak değerlendireceğimiz bazı belirtiler de vardır. Öncelikle ishalin süresi çok önemlidir.

İki haftayı bulan hatta iki haftayı geçen ishallere dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda yükselen ateşin düşmemesi, karın bölgesinde şişliğin inmemesi ve gaz sancısı yaşanması, karın ağrılarının ve kusmaların artması, dışkıda kan görülmesi durumları tehlikeli ishalin belirtileri arasında kabul edilir ve kesinlikle hastaneye gidilmesi gerekir.

İSHALİ NE DURDURUR?

İshal tedavisinde ilk ve en etkili adım şüphesiz bol bol sıvı tüketmek olacaktır. İshal, vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olduğu için ishal durumunda sıvı beslenmeli vücudun kaybettiği sıvıyı geri kazanmaya çalışmalıyız.

İSHALE NE İYİ GELİR? İŞTE İSHALİ BIÇAK GİBİ KESEN YÖNTEMLER

İshalken en çok merak edilen şeylerin başında "İshalken ne yenmeli ishalken ne yenmemeli?" sorusunun cevabı geliyor. İshalin çoğu zaman kendiliğinden geçtiğinden bahsetmiştik. Uzun süren ishallerde elbette doktor gözetiminde antibiyotik kullanılması gerekir ancak özellikle basit ishali evde yeme içmenize dikkat ederek de atlatabilirsiniz. Bu yüzden ishal durumunda tüketilmesi gereken besinlerle tüketilmemesi gereken besinleri iyi bilmek gerekir.

İSHALKEN NE YEMELİ?

İshalken sıvı beslenmeye dikkat edilmeli, vücudun kaybettiği sıvıyı telafi etmeye çalışılmalıdır. Potasyum ve sodyum kaybını telafi etmek için meyve sularına ve çorbalara öncelik verilmeli. Ancak sıvı beslenmenin yanında bazı yiyeceklerin ishal üzerinde olumlu etki bıraktığı da görülmektedir. İşte ishalken yenmesi faydalı olacak düşük lifli besinler:

Haşlanmış patates

Beyaz pirinç (lapa halinde ya da yağsız pilav olarak yenebilir)

Muz (potasyum açısından zengindir)

Elma sirkesi (Bağırsaklardaki zararlı bakterilerin temizlenmesi için faydalıdır)

Probiyotik açısından zengin besinler (Bağırsaklardaki faydalı bakterileri arttırması açısından tavsiye edilir. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, pancar turşusu, salatalık turşusu, tarhana çorbası gibi besinler probiyotik açısından zengindir.)

Kızarmış ekmek

Elma püresi

Yulaf lapası

Yağsız tavuk (haşlama yapılabilir)

Kraker

Yumurta

Leblebi

İSHALKEN NE YEMEMELİ?

İshalken yenmesi iyi olan şeyler gibi ishalken uzak durulması gerekn besinler de vardır. İşte ishal durumunda tüketilmemesi gereken basinler:

Kafeinli besinler (Alkol, kahve, çikolata gibi)

Yağlı yiyecekler

Baharatlı yiyecekler

Kuruyemiş

Şekerli ürünler

Süt

Yüksek lifli gıdalar

Gazlı yiyecekler (Fasulye, nohut, gibi kuru baklagil çeşitleri ve bezelye brokoli, karnabahar gibi)

LİMON İSHALE İYİ GELİR Mİ?

İshalken kahveyi sıvı olarak tüketmek pek tavsiye edilmese de kuru kahveyi limonla karıştırıp tüketmenin ishale iyi geldiği söylenir. Bir tatlı kaşığı kuru kahveye biraz limon sıkarak tüketirseniz ishalin iyileşmesine faydası olur.