Çölyak hastaları “glutensiz mutfak projesi” kapsamında Gaziantep’e uğurlandı

Adıyaman Çölyak Derneğince hazırlanarak, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce kabul edilip mali destek almaya hak kazanan "Glutensiz Mutfak Projesi" kapsamında Adıyaman Çölyak Derneği üyeleri kabul edilen proje kapsamında, Gastronominin merkezi Gaziantep'e uğurlandı.



"Glutensiz Mutfak Projesi" kapsamında Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe'deki glütensiz yemekleri ve ürünleri tatmak ve bu ürünler hakkında bilgi edinmek amacıyla Adıyaman Çölyak Derneği tarafından Çölyak hastaları için günü birlik Gaziantep turu düzenlendi.



Çölyak Derneği üyelerini Valilik önünde Vali Mahmut Çuhadar ve Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan uğurladı.



Çölyak hastaları Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe'yi inceleyip, Glutensiz baharat, tahıl, karabuğday, firik, kinoa, sordun ve darı gibi glutensiz hammaddelerin bulunduğu Almacı Pazarı ve Kale Altı bölgesini gezecek.