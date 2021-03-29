Covid-19 ile polen alerjisi nasıl ayırt edilir?

POLEN ALERJİSİ OLANLARIN SALGINDAN ETKİLENMEMESİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER

Prof. Dr. Mısırlıgil, polen mevsiminin başlaması ile polenlere duyarlı alerjik nezlesi olan kişilerde hapşırık, burun kaşıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma gibi yakınmalar başlayabileceğini belirterek, "Atmosferdeki polen konsantrasyonu ile ilişkili olarak bu yakınmaların şiddeti değişkenlik gösterebilir. Alerjik nezle ve alerjik konjunktiviti olan kişilerin koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için hapşırık ve kaşıntı yakınmaları olduğunda ellerini sık olarak burunlarına, ağızlarına ve gözlerine götürmemeleri önerilir. Hekimleri tarafından önerilen ilaçlarını almaları uygundur. Antihistaminik almalarında ve nazal kortikosteroid (alerjide kullanılan ilaçlar) içeren burun spreyleri kullanılmalarında virüsün bulaşması açısından bir risk yoktur. Aksine yakınmalarını baskılayarak bulaşma riskini azaltacaktır" diye konuştu.

COVID-19 İLE POLEN ALERJİSİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Prof. Dr. Mısırlıgil, Covid-19 ile enfekte olan kişide boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme ve özellikle yüksek ateş olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kas ağrıları ile baş ağrılarından ve yorgunluk hissi ile halsizlikten yakınırlar. Tat ve koku kaybı olabilir. Burunda akıntı veya tıkanıklık bazen olabilir ama hapşırık, burun kaşıntısı olmaz. Genellikle semptomlar 7-25 gün devam eder. Öksürük ve nefes darlığı göğüste baskı gibi yakınmalar görülebilir. Alerjik nezlesi olanlarda ise, titreme ve ateş olmaz. Sık hapşırık, burunda kaşıntı, akıntı, gözlerde kaşıntı ve sulanmadan yakınırlar. Boğaz ağrısı nadir olur. Semptomlar duyarlı olduğu polen mevsimi boyunca görülür. Özellikle dış ortamda bu yakınmalar artar. Öykülerinde benzer yakınmalarının önceki yıllarda da olması, ailede alerjik kişilerin bulunması ayırıcı tanıda önemlidir. Genellikle öksürük, nefes darlığı ve kas ağrıları görülmez. Bazen halsizlik görülebilir. Tat ve koku kaybı nadirdir. Hatta kokular nedeniyle hapşırık olabilir."