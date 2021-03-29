Dijital diş hekimliği koronavirüs riskini azalttı! Diş tedavisinde dijital dönem

Teknolojinin faydaları koronavirüs salgını döneminde net bir şekilde karşımıza çıktı. Diş hekimlerinin kullandığı ağız içinden görüntü alınmasını sağlayan hassas kameralar, yüz fotoğrafları ve ağız içi tarama kayıtları bilgisayarlara aktarılarak dijital diş hekimliği yöntemiyle tedavi dönemi başladı. Koronavirüs riskini de azaltan diş tedavisinde dijital dönemi SABAH araştırdı.

Teknoloji, günlük hayatta olduğu gibi diş hekimi ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs döneminde önemi gündeme gelen dijital diş hekimliği hem hasta hem de hekime daha konforlu ve hızlı çözümler sunuyor. Hastaya konfor ve zaman kazancı sağlayan dijital diş hekimliği yöntemlerini Doktor Hatice Özçelik SABAH'a anlattı.

Özçelik, "Ağız içerisinden görüntü alabilen hassas kameralar ile restorasyon yapılacak dişin ölçüsü alınıp bilgisayara aktarılıyor. Ölçü maddesinin ağızda sertleşme süresi boyunca beklenmemesi; özellikle bulantı refleksi olan ve ölçü kaşığının ağzına yerleştirilmesinden rahatsız olan hastaların tedavisini kolaylaştırıyor. Bir işlem öncesinde hastanın yüz fotoğrafları ve ağız içi tarama kaydı, bilgisayardaki özel programlara aktarılarak hastanın tedavi sonrası diş şekli ve yüzüyle birlikte görünümü elde edilebiliyor" dedi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIYOR



Dijital diş hekimliği, sadece ağız içi taramayla kısıtlı olmadığını ifade eden Dr. Özçelik, "Hastanın yüz, ağız ve dişlerine ait bilgilerin doğru şekilde ölçülmesine, yüksek teknik hassasiyetle analiz edilmesine, hastanın kendi tedavi tasarımlarına katılabilmesine olanak sağlıyor. Böylelikle muayene ve teşhis aşamasından itibaren doğru tedavi yöntemleri seçilerek, uygulanan işlemlerde yüksek tedavi başarısı elde ediyoruz. Protez, kaplama, porselen dolgu, implant, gece plakları vb. dijital ortamda hazırlanıyor. İki seansta hasta alabileceği tedavinin hepsini almış oluyor. Bunun yanında teknoloji ilerledikçe bizim maliyetlerimiz düşüyor. Maliyetler düştükçe hastalardan yüksek ücret talep etmek vicdansızlık olur. Biz bunu hastalarımıza kesinlikle yansıtmıyoruz" dedi.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ COVİD RİSKİNİ AZALT



Dijital diş hekimliği ile birlikte koronaviris bulaş tehdidi de ortadan kalktığını anlatan Dr. Hatice Özçelik, "Covid döneminde teknoloji bize çok yardımcı oldu. Hastalarla koltuk başında geçirdiğimiz süre çok kısaldı. Birebir hasta ile yakın çalıştığımız için hem de ağzı açık savunmasız bir şekilde klinik ortamında bekliyor olması tedirgin ediciydi. Bu sürecin kısalması bizim için çok önemli oldu. Dolayısıyla hasta ile temasımızın azalması, hastanın bizlere gelip gitme oranının azalması bunlar covid ile mücadele acısından da çok önemli" dedi.

DİŞ TEDAVİSİNİN ARDINDAN COVİD AŞISI YAPTIRILABİLİR



Diş tedavisi sonrası covid aşısının rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Dr. Özçelik, "Covid aslında bir virüs antibiyotik ise sadece bakterilere etki eden bir ilaç. Biz ağızdaki mikro organizmalara yönelik antibiyotikler veriyoruz. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara göre diş tedavisi tamamlayan kişiler covid aşısını yaptırabileceğini" aktardı.