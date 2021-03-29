İltihaplı romatizmaya iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir? İltihaplı romatizma hastalarına yasak yiyecekler

Yaşam boyu başımıza gelen pek çok sağlık probleminin tedavisinde beslenme sistemi alışkanlıklarımızın ne kadar önemli rol oynadığına şahit oluyoruz. Bir iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan iltihaplı romatizmada bile yenmesi gereken ve yenmemesi gereken besinler var olması beslenme alışkanlıklarının sağlığımız üzerindeki önemini bir kez daha hatırlatıyor.
İLTİHAPLI ROMATİZMAYA NE İYİ GELİR?
İLTİHAPLI ROMATİZMA HASTALARINA YASAK YİYECEKLER NELER?
İltihaplı romatizma tedavisinde tüketilmesi gereken yiyecekler gibi iltihaplı romatizmaya iyi gelmeyen yiyecekler de var. Bunların başında alkol ve sigara geliyor. Özellikle sigaranın iltihaplı romatizmayı kötü etkilendiği pek çok çalışmayla kanıtlandı. Alkol de tıpkı sigara gibi iltihaplı romatizmayı kötü etkiliyor.
İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI DİYET
Öncelikle iltihaplı romatizmanın herhangi bir tıbbi dokunuşa başvurmadan sadece bitkisel ürünlerle ve diyetlerle tedavi edilmesinin pek de mümkün olmadığını söylemekte fayda var. Romatoid Artrit hastalarının ilaçlarının yanında uygulayacağı doğal yöntemler hem ağrılarının azalmasında hem de hareket alanlarının çoğalmasında elbette etkili olacaktır ancak tıbbi müdahaleyi reddetmek doğru değildir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar Romatoid Artrid hastalarının Akdeniz Tipi Beslenme diyetiyle daha konforlu bir yaşam sürdüklerini gösteriyor.
Hastalığın her hasta için farklı seyrettiğini düşünecek olursak diyet programının hekim gözetiminde hastaya uygun oluşturulması gerekir. Bu hastalıkta her hastada aynı etkiyi yaratan tek bir diyet programı yoktur.
ROMATİZMA İÇİN ŞİFALI BİTKİLER NELER?
İlaçların kullanımını kesmeden ya da azaltmadan, ilaçlara ilave olarak kullanılacak bazı bitkisel ürünler iltihapların kurumasına ya da ağrıların azalmasına yardımcı olabilir. Tek başına kullanım istenen sonucu vermez ilaçların kesilmemesi gerekir. İşte Romatizma için şifalı bitkiler: