İltihaplı romatizmaya iyi gelmeyen yiyecekler nelerdir? İltihaplı romatizma hastalarına yasak yiyecekler

Yaşam boyu başımıza gelen pek çok sağlık probleminin tedavisinde beslenme sistemi alışkanlıklarımızın ne kadar önemli rol oynadığına şahit oluyoruz. Bir iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan iltihaplı romatizmada bile yenmesi gereken ve yenmemesi gereken besinler var olması beslenme alışkanlıklarının sağlığımız üzerindeki önemini bir kez daha hatırlatıyor.

İLTİHAPLI ROMATİZMAYA NE İYİ GELİR?

Omega 3 yağ aitlerinin iltihapları kurutma etkisi sebebiyle balık ve balık yağları

Kas, kemik ve eklem sağlığı açısında gerekli olan sülfür ve B vitamini bolca içermesi sebebiyle yumurta

Ağrıları hafifletmesinin yanında bir de eklem sertliğine iyi gelmesi sebebiyle maydanoz

Doğal salisilik asit deposu sayılması sebebiyle çilek

Yine Omega 3 zengini besinlerden biri olan keten tohumu

İltihaplanma riskini azaltan zencefil

Nar

Romatizma şişkinliklerini azalttığı bilinen frenk üzümü

Kolojen içermesi sebebiyle paça, et suyu, kemikli etler

İLTİHAPLI ROMATİZMA HASTALARINA YASAK YİYECEKLER NELER?

İltihaplı romatizma tedavisinde tüketilmesi gereken yiyecekler gibi iltihaplı romatizmaya iyi gelmeyen yiyecekler de var. Bunların başında alkol ve sigara geliyor. Özellikle sigaranın iltihaplı romatizmayı kötü etkilendiği pek çok çalışmayla kanıtlandı. Alkol de tıpkı sigara gibi iltihaplı romatizmayı kötü etkiliyor.

Bunun yanında kafein içeren besinler, yağlı ve şekerli ürünler de iltihaplı romatizmayı tetikler ve tüketilmemelidir.

Romatizmaya hangi meyve iyi gelir?

İnflamasyonu azaltıcı etkisi sebebiyle ananas,

Şişkinlikleri azaltması sebebiyle nar

Çilek tüketmek romatizmaya iyi geliyor.

Romatoid Artrit hastaları ne yememeli?

Romatoid Artrit hastaları için kilo kontrolü kadar beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşır. Omega 6 yağ aitleri açısından zengin kanbulş edilen mısır ve ayçiçek yağının fazla kullanımından kaçınılmalıdır. Doymuş yağlar, trans yağlar inflamasyonu arttıracağından ya çok az tüketilmeli ya da tüketilmemeldir.

Fazla şeker kullanımı da yine inflamasyonu arttırması sebebiyle sakıncalıdır. paketli gıdalar, şekerlemeler, pastalar, kahvaltılık gevrekler ve asitli içecekler Romatoid Artrit hastalarının uzak durması gereken besinlerdendir.

Ürik asit üretimini arttıran sakatat, kırmızı et, bira ve diğer alkol çeşitleri, işlenmiş şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk) Romatoid Artrit hastalarının dostu değildir.

İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI DİYET

Öncelikle iltihaplı romatizmanın herhangi bir tıbbi dokunuşa başvurmadan sadece bitkisel ürünlerle ve diyetlerle tedavi edilmesinin pek de mümkün olmadığını söylemekte fayda var. Romatoid Artrit hastalarının ilaçlarının yanında uygulayacağı doğal yöntemler hem ağrılarının azalmasında hem de hareket alanlarının çoğalmasında elbette etkili olacaktır ancak tıbbi müdahaleyi reddetmek doğru değildir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar Romatoid Artrid hastalarının Akdeniz Tipi Beslenme diyetiyle daha konforlu bir yaşam sürdüklerini gösteriyor.

Hastalığın her hasta için farklı seyrettiğini düşünecek olursak diyet programının hekim gözetiminde hastaya uygun oluşturulması gerekir. Bu hastalıkta her hastada aynı etkiyi yaratan tek bir diyet programı yoktur.

ROMATİZMA İÇİN ŞİFALI BİTKİLER NELER?

İlaçların kullanımını kesmeden ya da azaltmadan, ilaçlara ilave olarak kullanılacak bazı bitkisel ürünler iltihapların kurumasına ya da ağrıların azalmasına yardımcı olabilir. Tek başına kullanım istenen sonucu vermez ilaçların kesilmemesi gerekir. İşte Romatizma için şifalı bitkiler: